21 Marzo 2019 04:10:00

¿Quién miente?

Alguien miente en la Cuarta Transformación. Sin rodeos, la Comisión Federal de Electricidad y, por separado, su director general, Manuel Bartlett Díaz, desmintieron la reunión que según el senador Armando Guadiana Tijerina y su incondicional Reyes Flores Hurtado, sirvió para amarrar el compromiso de comprar nuevamente carbón a los productores de Coahuila, para las termoeléctricas en Nava.



Si la reunión con Guadiana y Reyes nunca existió, como lo aseguraron anoche la paraestatal y el propio Bartlett, lo siguiente es que tampoco sea verdad que a más de 100 días de colapso económico, los carboneros estén a punto de encontrar la luz al final del túnel. En todo caso, eso sería lo más lamentable.



¿A quién creerle?



¿Qué razón tendrían Guadiana y el superdelegado Reyes Flores para aventurarse a la versión, con bombo y platillo, del supuesto encuentro con Bartlett y ponderarse como la tabla de salvación para los carboneros? Hasta una fotografía presumieron con el director general de la CFE, supuestamente en sus oficinas centrales.



Desde el mediodía de este miércoles algo no cuadraba y a más de uno llamó la atención lo dicho desde Monclova por el gobernador Miguel Riquelme, quien desmintió la liberación de códigos de compra por parte de la CFE. Hasta entonces, lo único en firme, según el propio Gobernador, era el compromiso del Gobierno federal para abrir la licitación correspondiente.



Pidió tiempo



Como en los deportes contrareloj, el senador Guadiana pidió tiempo para explicar lo que sucedió y responder al desmentido de CFE y Manuel Bartlett. El legislador solamente anticipó que dará los pormenores este jueves en conferencia de prensa desde el Patio del Federalismo, en la sede del Senado y los malpensados advierten que como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, descargará las culpas en su equipo de comunicación social, el cual, por cierto, se reduce al joven Alberto Hurtado.



¿Y Reyes Flores? El representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila, ni siquiera se asomó.



No aguantan nada



Mal parados quedaron los integrantes de la cúpula del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila luego de convocar a rueda de prensa para descargar culpas por los incrementos al transporte público en Saltillo.



De buenas a primeras alguien le puso “play” a un video en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se encontraba en su más reciente campaña electoral, prometió bajar los precios de los combustibles, lo cual, como se sabe, a más de tres meses de la Cuarta Transformación, todavía no pasa. Esto último coincide con la campaña de los concesionarios del transporte para hacer ver que si recurrieron al aumento de las tarifas, fue por el elevado costo de los combustibles.



Al parecer los dirigentes de Morena, Raúl Yeverino García y Eduardo González Lara, no se tomaron bien las cosas y estallaron en contra de los reporteros. Incluso hay versiones de que con la ayuda de acomedidos, los azuzaron hasta tronar la rueda de prensa. Vaya alivianada que los de Morena le están dando al Presidente.



Perfil paralelo



Los malpensados apuestan doble a sencillo a que el magistrado Sergio Díaz Rendón abrió una cuenta paralela de Twitter para tratar de librarse del conflicto legal que tiene ante la denuncia de un grupo de abogados por bloquearlos para ver sus publicaciones.



Según los quejosos, al frente de los cuales está Giovani Hernández, argumentaron que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado violenta su derecho a la información al privarlos de sus comentarios, fotografías, criticas y uno que otro chistorete que ventila en forma de tuits.



Díaz mantiene su perfil habitual (@Sergiodiazr_), pero ahora también cuenta con uno alterno, (@SergiodiazTEC), este último para nada personal y limitado a publicaciones institucionales. A ver cuál de los dos estará menos aburrido.



Por buen camino



A propósito de juzgadores, con oportunidad le dimos cuenta de la reunión de la magistrada Miriam Cárdenas con los socios de Coparmex y nos mencionan que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado llegó con buenas nuevas, e informó a los empresarios que un tribunal federal dio la razón al Consejo de la Judicatura en el pleito con los tres funcionarios judiciales que se tratan de zafar de los señalamientos por el megafraude con los contratos de créditos del Infonavit.



Los tres estaban amparados, pero a uno de ellos le quitaron ese beneficio y volvió a ser retirado del cargo; según esto los otros dos casos van por el mismo camino. Veremos.



No es para menos



Sin contratiempos y por unanimidad se aprobó en el Palacio de Coss la propuesta de la bancada de Acción Nacional para meterle mano al Código Penal y elevar el castigo por delitos sexuales, como el ciberacoso.



El coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, dejó en claro que la intención de incrementar las penas, hasta por seis años de cárcel, es para tratar de inhibir las prácticas que de pronto se convirtieron en cosa de todos los días, incluso en instituciones como la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.



La propuesta para reformar el Código Penal la respaldaron todas las fracciones parlamentarias. El asunto no está para menos.