06 Abril 2019 04:09:00

¿Quién podrá defendernos?

Pues parece que los saltillenses somos una especie de ina-gotable botín para estafadores y extorsionadores. Algo hacemos muy mal, si a cada rato nos enteramos que decenas de ciudadanos fueron estafados por agencias de viajes patito.



Como que no hemos entendido que si algo suena muy bien, y más por teléfono con un perfecto desconocido como interlocutor, suele no ser realidad. Y olvidamos también que antes de hacer cualquier depósito, ya sea porque nos ofrecen un automóvil nuevo en 50 mil pesos, un departamento con vista al mar en Puerto Vallarta por tres módicos pagos de 15 mil pesos o porque gritan que tienen a algún familiar secuestrado y que debemos depositar en un Oxxo lo que tengamos en la cartera, lo primero que debemos hacer es colgar, respirar hondo y verificar.



Pero en eso que somos como pueblo muy vulnerables a los vivales, que siempre encuentran la manera de atacar los puntos débiles de quien contesta el teléfono, pues mínimo deberíamos contar con instancias que nos ayuden a sortear estos penosos asuntos. Y esto vienen a colación por el testimonio de un saltillense que fue estafado telefónicamente con el pretexto de gestionarle un crédito.



La víctima fue a la Fiscalía a interponer una denuncia tras realizar dos depósitos por 9 mil pesos y obtener a cambio insultos y amenazas. Dice que el Ministerio Público le recomendó dejar de contestar el teléfono y desatender las instrucciones que le dieran, “así hasta que se cansen”. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que en los primeros dos meses del año se recibieron “cero” denuncias de fraudes en Saltillo.



Claro, con ese tipo de respuestas del Ministerio Público, ni a quién le queden ganas de denunciar. Cuídese, verifique, que en estos casos, como en muchos otros, no hay quién le ayude, ni las autoridades.