14 Mayo 2020 04:08:00

¿Quién sale primero?

El otro día en la televisión entrevistaron a un preso y le preguntaron:



-Oiga, seguramente usted se pondrá feliz cuando por fin lo saquen de su celda, ¿no es así?

-Pues no se crea. Me aterra que llegue ese día.

-¿Pero por qué?

-Porque el día que me saquen será el día que me lleven a la silla eléctrica.



Como ese reo estamos todos los mexicanos con el tema de la dichosa “reapertura” que, se supone, deberá darse en todo el país a partir del 1 de junio. Es decir, en 15 días seremos libres de volver a salir a la calle, pero viendo cómo está manejando las cosas el Gobierno, no sé si realmente sea la mejor idea mandar a millones de personas fuera de sus casas en ese momento.



Y es que no es por ser aves de mal agüero, pero ¿a quién diablos se le ocurre anunciar la reapertura justo en la semana que estamos en lo peor del coronavirus? En la Ciudad de México, por ejemplo, ayer fue el día con más contagios y, peor aun, el día en que más muertos se registraron en solo 24 horas.



¿Qué significa eso? Que si en este momento es cuando más contagios hay, entonces en dos semanas es cuando tendremos los problemas más graves en cuanto a la hospitalización, la escasez de camas y respiradores. ¡Y todos la calle! Y ahí sí, quien se había salvado del Covid-19 terminará infectado. No es que yo quiera seguir más tiempo en la cuarentena (los casados me entenderán), pero tampoco quiero ser parte de la lista de fallecidos por culpa del Gobierno del amado líder cabecita de algodón.



¿Qué te parece si hacemos un semáforo para que la reapertura sea paulatina y, sobre todo, segura?



Esta es mi propuesta: a partir de hoy, la reapertura del país se irá dando en 5 fases, cada una de 10 días, hasta llegar de nuevo a la normalidad.



FASE 1: los primeros en salir serán quienes votaron por Andrés Manuel y siguen creyendo que es un honor estar con Obrador.

FASE 2: después saldrán los que votaron por AMLO pero ya se arrepintieron. De esa manera pagarán su parte de la culpa y, de paso, servirán para limpiar el tiradero de los primeros que salieron bien felices creyendo en el Gobierno.

FASE 3: los que le van al América.

FASE 4: saldremos quienes ya tenemos más deudas que ilusiones. Espero que para ese día ya haya logrado dominar el arte de hacer pan, porque de algo tengo que vivir.

FASE 5: el último en salir será el propio Andrés Manuel, dado que es población vulnerable, pero sobre todo que no siga desmadrando la economía. Yo creo que 2024 es una buena fecha para permitirle que vuelva a asomar la cabeza.



¡Uy, Bartlett!



Pues con la novedad de que al hijo de Manuel Bartlett le regresaron los carísimos respiradores que le había vendido al IMSS de Hidalgo. Cuando se supo del negociazo que había hecho el hijo del director de la CFE, los lopezobradoristas fueron los primeros en salir a defender tanto la transa como al salinista que ahora se volvió cuatroteísta. Y ahora resulta que dice mi mamá que siempre no y el tal León Manuel tendrá que buscar a alguien más para verle la cara con sus equipos con sobreprecio. ¿El millonario contrato se lo dieron gracias a los contactos de su padre? ¿Hubo tráfico de influencias para enriquecer a la familia del funcionario? ¿Son en la 4T tan transas como lo fueron los del PRI y los del PAN? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.



¡Nos vemos el domingo!