30 Septiembre 2020 04:10:00

¿Quién sigue?

A don Ramón se le olvidaron los pecados y se le ocurrió meterse a Ramos Arizpe, el único de los 38 municipios en donde los priistas tienen definiciones frente a la contienda de ayuntamientos del próximo año, a la que irán con Chema Morales Padilla para buscar la reelección.



Con tantos pasivos, ¡¿a quién se le ocurre hacerle cosquillas al león?! Los mensajes fueron claros, oportunos, pero por lo visto el exalcalde no los captó, o no los quiso ver. Lo inminente era el manotazo sobre la mesa, que finalmente llegó, hasta eso, sin tanto aspaviento, pero contundente.



¡Vaya tarde campestre de otoño!



¡No llenan!



Por cierto, ¿alguien ha visto a Gregorio Pérez Mata? ¿Será que el responsable del “ficreazo” sigue en lo suyo, es decir, tratar de mover los hilos que tejió a lo largo de los años en el Poder Judicial del Estado, y reclamar favores?



Hasta hace unos días el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado insistía en litigar, como si la pensión que bondadosamente le entrega el servicio público no fuera suficiente.



Ojo, si bien es el más cuestionado y el que más pendientes dejó en el Poder Judicial, no es el único; otro exmagistrado, Adrián González Hernández, también anda en eso. ¿No llenan?



Y a propósito de don Ramón y don Vicente, su extesorero, los malpensados aseguran que desde la última celda del pasillo central del Cereso Varonil de Saltillo, se oyó la voz de aviso: “¡Hey!, raza, unos batos de cuello blanco acaban de llegar”.





Hay fecha



Hay fecha para la elección de director en la Facultad de Jurisprudencia. Será el 14 de octubre, en vísperas de la elección de diputados locales, lo cual, si bien nada tiene que ver, en algunos sectores políticos no deja de generar ruido, sobre todo por las inconformidades que el resultado de la contienda pueda generar entre los universitarios.



Por lo pronto, lo único cierto es que Alfonso Yáñez Arreola, se mantiene como candidato y si no hay cambios de último momento, la contienda será entre dos, pues al menos hasta el martes, Raúl Garza Serna seguía dentro de la carrera.



Y como la pandemia por coronavirus vino a trastocar todo, las campañas en “Juris” van a ser de cuatro días y con toda seguridad en el esquema híbrido, a ratos virtual, a ratos presencial.





¡Vaya estrategia!



Las que por fin “coincidieron” en una jornada de campaña y al sabor de taquitos al pastor, fueron Amal Esper Serur y Nancy Núñez. Las candidatas panistas a diputadas locales por los distritos 14 y 15 de Saltillo, le creyeron a Juan Pablo Valdés, “estratega” de campaña de la primera, que posando en una foto, con la sonrisa de oreja a oreja y compartiendo el pan y la sal, zanjarían las versiones sobre sus diferencias.



Pero la “estrategia”, a todas luces diseñada por el “ingenioso” Juan Pablo, resultó más falsa que Judas y a todas luces está que doña “Lady Fashion”, quien en los tiempos de Chilo López como alcalde llevó el glamour y la moda al Instituto Municipal de Las Mujeres, estira más hacia la causa de su comadre Ana Rosa Martínez, quien con la bandera de Movimiento Ciudadano va por el mismo distrito que su compañera de partido. ¿Y con tanta falsedad se quieren ganar la confianza de los electores?





Divido opiniones



El exdiputado local, Juan Carlos Ayup Guerrero, tiene nueva chamba ahora como subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Región Laguna. Recibió el nombramiento de manos del gobernador Miguel Ángel Riquelme y los rumores no esperaron.



Sus bienquerientes aseguran, que los astros se empiezan a acomodar en torno al exlegislador, frente a la posibilidad de buscar el próximo año el retorno a la Alcaldía de Matamoros, por ahora en manos de la oposición.



Pero también hay quienes sostienen que su nombramiento, en automático lo desmarca de la contienda municipal.



Calma. Lo cierto es que al menos en Matamoros no hay nada escrito y las cartas se siguen barajando.





La margarita



En el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que preside Sergio Díaz Rendón, se empieza a deshojar la margarita sobre el pleito que se traen en Morena por las candidaturas para diputados locales.



Este miércoles habrá sesiones plenarias para definir parte de las impugnaciones en contra de los 16 candidatos de mayoría relativa que presentaron los propios morenistas y la negativa del partido a varios militantes para inscribirse en el proceso interno.



¡Vaya que, con tantos alegatos, los morenistas traen entretenidos a los magistrados!