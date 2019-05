13 Mayo 2019 04:10:00

Quiere más escoltas

El fiscal Anticorrupción en Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, no completa con el equipo de seguridad personal que tiene con cargo al erario, y hay la versión de que presentó una solicitud formal a su jefe inmediato, el titular de la Fiscalía General, Gerardo Márquez Guevara, para que le asignen mayor número de escoltas y le cambien la camioneta oficial, ¡por una blindada!



En la dependencia se extrañan de las necesidades que presenta el “fiscal de hierro”, y preguntan de quién se pretende cuidar, si al estar en vísperas de su segundo año en el cargo, hasta ahora no tocó a nadie ni con el pétalo de una rosa.



En una de esas, nos comentan, le autorizan más guaruras y vehículos blindados para ver si con eso se le acaban los pretextos y de una vez por todas muestra de qué está hecha la dependencia.



Estrenan edificio

La mudanza a las nuevas instalaciones de la Junta Ejecutiva del INE en Coahuila prácticamente terminó, y la inauguración del edificio está programada para el jueves 30 de mayo, con la asistencia del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien además estará como conferencista en el foro sobre candidaturas independientes que organiza la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



Para no empatar fechas, se reprogramó, como lo anticipamos en este espacio, para mediados de junio, la petición de disculpas a las víctimas de la delincuencia organizada en Allende y Piedras Negras, a la cual, además del gobernador Miguel Riquelme, se sumará la Cuarta Transformación con la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.



Visita de magistrado

También tendrá participación en el foro sobre candidaturas independientes el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien ya se acomodó bien en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a donde llegó en enero de este año, luego de la renuncia de Janine Otálora Malassis. Fuentes Barrera estará en Coahuila el viernes 31 para cerrar el ciclo de conferencias.



Nos comentan que el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega, terminó de amarrar la agenda para la visita de Fuentes y de Lorenzo Córdova, con quienes el coahuilense tiene buena relación desde hace años.



‘Humbertito’ iría por Arteaga

Si de pronto ven muy activo a Rubén Humberto Moreira Guerrero en Arteaga, es porque quiere estrenar el registro del partido político Unidos, como candidato a la Alcaldía de aquel municipio, en los comicios de 2021.



No hace mucho organizó una callejoneada con todo y música de estudiantinas, y seguido se le ve por colonias y ejidos en la talacha electoral. Al parecer el bosque, buen clima y las calles empedradas de dicho municipio le gustaron como trinchera para hacer política.



Pero lo que ni sus propios seguidores saben es si ya tocó la puerta en el Instituto Nacional Electoral para el cambio de domicilio, pues nos comentan, no hace mucho el joven político y descendiente de la familia Moreira tenía base en la capital del estado.



Les dejó tarea

En su visita del sábado a Saltillo, Olga Sánchez Cordero dejó tarea a los diputados locales. La secretaria de Gobernación les pidió que en cuanto llegue el proyecto de reforma constitucional en materia educativa, la sometan a discusión y aprueben para que tarde lo menos posible en completar el voto de la mayoría de las legislaturas estatales, 17 para ser precisos, y cobre vigencia.



Lo anterior ocurrió durante la presentación del programa estatal de derechos humanos y tomaron nota los diputados Marcelo Torres Cofiño y Jaime Bueno Zertuche, respectivamente coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI en el Palacio de Coss.



Por lo pronto, hasta este domingo la nueva reforma educativa tenía el visto bueno de los diputados locales de Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Colima. Este lunes podrían hacer lo mismo los congresos de Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo; el martes, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México y el miércoles, Durango, Baja California Sur y Sonora.



Apretar tuercas

En donde no se termina de acomodar el rompecabezas político y del servicio público es en Torreón. Se habla de cambios inminentes en la Administración local de Recaudación y en las oficinas regionales del Registro Público de la Propiedad, de donde saldrían Francisco Dávila Rodríguez y Patricia Chairez Valadez.



En el segundo caso, nos comentan, los cambios tienen que ver con la exigencia del Colegio de Notarios por supuestos actos de omisión y hasta desvío de recursos, que hacen urgente darle una refrescada a la dependencia.



En el primero, los malpensados apuestan doble a sencillo a que la salida del exdiputado federal está vinculada con los movimientos políticos y electorales que vienen, y de paso para dar un apretón de tuercas en un área importante para el ingreso de recursos.