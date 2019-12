06 Diciembre 2019 04:10:00

Quieren a empresario

Por lo visto en Morena les mueve la necesidad de postular a un empresario como candidato a la Alcaldía de Saltillo y corre el rumor sobre la posible nominación de Luis Arizpe Jiménez.



Según esto, hay pláticas entre integrantes de la cúpula morenista y el exdirigente de Coparmex Coahuila Sureste, quien no le habría hecho gestos a la eventualidad, aun cuando sería tanto como tratar de unir al agua con el aceite, pero en fin, de sobra se sabe que en los tiempos actuales, en lo que menos se detienen los políticos y aspirantes es en lo ideológico.



La eventual postulación del también exdirigente regional de Canacintra y uno de los principales benefactores de la Cruz Roja Mexicana en Saltillo, intriga particularmente a los empresarios, quienes un día sí y otro también se quejan de los desplantes de la “cuatroté”, y ahora uno de sus representantes podría acabar en sus filas.



La versión coincide

Los rumores sobre el acercamiento de Luis Arizpe con el partido de moda y la posibilidad de que sea su abanderado en 2021, coinciden con los mensajes que se mandan desde otra de las familias empoderadas económicamente de Saltillo.



No hace mucho se habló sobre supuestas pláticas entre Morena y el exgobernador Enrique Martínez y Martínez para que el júnior Enrique Martínez y Morales sea postulado por la Alcaldía de esta capital, pero los Martínez se dejaron ver en los eventos en que Miguel Ángel Riquelme presentó su Segundo Informe como Gobernador, y para más de uno ese detalle es motivo suficiente para decir que se mantienen en el PRI y las versiones sobre el coqueteo con Morena, son solo eso.



Modificar el presupuesto

En estos días llegará al Palacio de Coss la iniciativa para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 que se entregó la semana pasada. El gobernador Miguel Ángel Riquelme adelantó la intención de la medida: destinar más dinero a seguridad pública y fortalecer las corporaciones estatales y municipales, obligados por lo ocurrido el sábado en Villa Unión.



La idea, nos comentan, es comprar armamento de alto poder y equipar con ello a las distintas corporaciones y también hacerse de tanquetas blindadas para la Policía del Estado que se van a distribuir en las distintas regiones, pero con énfasis en la Norte, Carbonífera y Cinco Manantiales, por ser las de mayor asedio de los criminales.



Gustó la reacción

Primero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ponderó al Gobernador por la respuesta de Coahuila al crimen organizado y la atención al problema de inseguridad, y ahora tocó el turno del Ejército Mexicano. El general Enrique Covarrubias, comandante de la Sexta Zona Militar, estuvo con Riquelme en Villa Unión y aprovechó para hacer la mención.



El Gobernador y el general no llegaron con las manos vacías, sino con patrullas, uniformes y equipo para los municipios de la región. Antes, en Saltillo, fue el homenaje para los cuatro policías estatales caídos en Villa Unión. Además de Riquelme, estuvieron el alcalde Manolo Jiménez; el fiscal general, Gerardo Márquez; José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad Pública y el panista de moda, Marcelo Torres Cofiño, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local.



Los dejó en visto

Este jueves no se asomó ni por sus oficinas en el Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús de León Tello. Varios preguntaron por él, en persona, por teléfono y mensajes de WhatsApp, pero al parecer el exdiputado local los dejó en visto.



Los panistas lo buscaron con la idea de cuestionarlo sobre los recursos del partido que está gastando en la estrategia fallida de posicionamiento, con críticas al Gobierno del Estado, pero en temas que no son sus puntos flacos, sino fortalezas: generación de empleos y seguridad pública.



Por cierto, este jueves se anunció la llegada de la estadunidense Julian Electric al parque industrial Derramadero. La inversión será de 10 millones de dólares y una vez en operación, habilitará 450 empleos directos. ¿Alguien le habrá informado de esto al dirigente panista?



Podría ser la última

Quien tiene cita esta tarde en el Palacio de Coss es Guadalupe Oyervides, para más señas titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. La monclovense llegará con los datos sobre las acciones que se pusieron en marcha este último año en materia de atención a visitantes y la promoción de los atractivos de las distintas regiones.



El caso es que podría ser su última comparecencia como secretaria de Turismo. No hay que perder de vista que se le menciona como posible candidata a diputada local por el Distrito 6 de la capital del acero. La nominación de Oyervides es posible, pero no un hecho, pues compite con Guadalupe Murguía Carranza, excandidata a diputada federal.



Traen pleito

Y a propósito de las comparecencias, este viernes también acude ante legisladores locales Higinio González Calderón, quien hace las veces de titular de la Secretaría de Educación.



Por cierto, ¿será verdad el supuesto pleito casado entre González Calderón y el dirigente del Movimiento Estructura Magisterial priista, es decir, Carlos Ariel Moreira Valdés? Hay versiones de que no pocas veces han discutido y los últimos desencuentros fueron acalorados.