Quieren hueso

En el Instituto Electoral de Coahuila le dieron visto bueno a las listas de preferencia que los partidos políticos presentaron para candidatos plurinominales y, como lo anticipamos, en más de un caso sobresalen los nombres de dirigentes o ex dirigentes que buscan la catapulta a la nómina legislativa.



Es el caso, por ejemplo, de Refugio Sandoval, en el Verde Ecologista; Abundio Ramírez, en el Partido de la Revolución Coahuilense; José Luis López, en el Emiliano Zapata; Raúl Sifuentes, en Movimiento Ciudadano y Mary Telma Guajardo, en el PRD.





Exalcalde, en capilla



Son muchos los exalcaldes que se han estado defendiendo de las denuncias que presentó en su contra la Auditoría Superior del Estado. El caso es que mientras tratan de comprobar, lo incomprobable, sus problemas no terminan.



Y precisamente uno de los que pronto, no solo enfrentará nuevas acusaciones, sino que además se podría convertir en inquilino en alguno de los centros estatales de reinserción social, es Óscar Jaramillo Muruaga, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de Viesca durante 2018, es decir, el periodo de Gobierno de un año.



Este Marqués pudo conocer que en pcos días, el exalcalde se estará enfrentando a la justicia, pues las acusaciones sobre malos manejos y peculado, están de peso.



Lo peor, es que Jaramillo dejó a su hija como Alcaldesa; a ver si no sale salpicada.







Poco a poco



Por cierto, en los últimos días fueron varios los alcaldes y exalcaldes que hicieron el intento por contestar las observaciones de la ASE, de Armando Plata Sandoval, las cuales se convirtieron o están por convertirse en denuncias penales, pero si no lo hicieron en su momento, cuando corrieron los tiempos ordinarios, pues menos ahora.



Y ante esto, en Palacio Rosa poco a poco iremos dando a conocer santo y seña de ex y actuales ediles que en el ejercicio de sus funciones se les olvidaron pequeños detalles de transparencia.





En la frontera



El gobernador Miguel Ángel Riquelme, agotó agenda en la zona norte de la entidad, a donde llegó acompañado por el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. La idea, de acuerdo con los enterados, fue que Manolo y el Alcalde de Piedras Negras intercambiaran experiencias sobre las medidas que en cada región se pusieron en marcha para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la recuperación económica.



Aprovechando el viaje, Manolo acompañó al Gobernador a Jiménez, para tomar nota sobre el modelo del cuartel que se habilitó en aquel municipio, con la idea de replicarlo por acá.





Luz verde a campañas



Desde anoche anda en Saltillo Alejandro Moreno Cárdenas, para más señas dirigente nacional del PRI. En punto de la media noche, cuando el semáforo se puso en verde, acompañó a los candidatos a diputados locales por Saltillo en el evento simbólico de inicio de campañas. Este sábado tiene programado una rueda de prensa para explicar las expectativas que su partido tiene, de cara a los comicios del 18 de octubre.



En el PAN dicen que también hace aire y justo después de la media noche también arrancó actividades Mayra Verástegui, abanderada por el Distrito 12 de Saltillo.



Amal Esper, candidata panista por el Distrito 14, también registrará actividades desde muy temprano.





Sentencia paradigmática



Durante tres días, la Academia Interamericana de Derechos Humanos convocó a más de 12 expertos internacionales para discutir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la libertad de circulación en tiempos de pandemia.



La gran coincidencia de expertos del sistema universal e interamericano radica en que la sentencia, que elaboró el magistrado Luis Efrén Rios Vega, en donde se declaró la validez de las actuaciones del Gobernador para gestionar la pandemia, cumple los más altos estándares internacionales.



Destacados internacionalistas ya quieren proponer a la sentencia para un premio internacional. Esto le da legitimidad al Tribunal, con esta nueva perspectiva de derechos humanos.