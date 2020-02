23 Febrero 2020 03:10:00

“Quiero un México”

HACE DÍAS, AMAYA GÓMEZGIL GABRIEL, publicó un escrito en redes sociales que marca la necesidad de las mujeres y nuevas generaciones en este México nuestro.



AMAYA PUBLICÓ: Quiero un México en donde tomar el transporte público no sea un deporte de alto riesgo, en donde no te dé miedo que te asalten, te roben, te acosen o te sientas insegura/o por una mirada.



QUIERO UN MÉXICO en donde ser mujer u hombre no defina qué palabras puedes usar, qué juegos puedes participar, qué lugares puedes ir, qué carreras puedes estudiar y qué trabajos puedes realizar.



QUIERO UN MÉXICO en donde no me hagan sentir que mis capacidades sean juzgadas por el mismo hecho de ser mujer.



QUIERO UN MÉXICO en donde el sexo no define el salario que tendrás en una empresa.



QUIERO UN MÉXICO en donde las mujeres no tengan barreras para pasar a puestos directivos.



QUIERO UN MÉXICO en donde la mujer tenga el mismo valor que un hombre, el mismo respeto.



QUIERO UN MÉXICO en donde no se juzgue la manera de vestir de las mujeres.



QUIERO UN MÉXICO en donde ni una mujer necesite compartir su ubicación, para asegurarse que va a llegar segura a su casa.



QUIERO UN MÉXICO donde las mujeres puedan regresar a sus casas caminando sin sentirse inseguras o sin tener miedo de que te violen sea la hora que sea.



Y, POR ÚLTIMO, el más básico y el que me da más tristeza decir. Quiero un México en donde ser mujer no sea igual a muerte.



ESTO ES PORQUE en enero del 2020 se generaron en México 73 feminicidios, en 2019 hubo 75 y aunque pareciera que bajaron, la realidad es que en 2018 fue de 69; en 2017 de 51; en 2016 fueron 14, y 2015, 33, es decir, más de un 100% en 5 años.



DE AHÍ QUE VARIOS grupos de mujeres estén pidiendo que el feminicidio sea considerado al igual que los delitos como Parricidio (Homicidio a los padres) Uxoricidas (Homicidio conyugal) Filicida (Muerte a los hijos).



SIN EMBARGO, gran parte de los abogados expresan que la ley es general, abstracta y normativa, y no hay razón por la cual la pena sea mayor el matar a una mujer que un hombre, sin embargo indican que las autoridades deben poner mayor atención preventiva a este tipo de delitos.



ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR minimizó el movimiento en el cual las mujeres buscan hacer un paro nacional el 9 de marzo, señalándolo como neoliberal y orquestado por grupos feministas en contra de su administración.



BASTA RECORDAR que fueron las mujeres quienes provocaron la caída de Pinochet en Chile en 1985 o las manifestaciones masivas de las mujeres en Argentina en 2019, baste señalar que representan el 50 % de la población.



EN COAHUILA este delito ha tenido un grave aumento. Entre enero y agosto del 2019 se registraron en el estado 22 casos, cuando en 2018 en ese mismo período fueron 3 según cifras del SESNSP.



LA CIFRA NACIONAL en feminicidios aumentó 14%, cifra superada en Coahuila, en 2018 de enero a agosto fue de 3 casos contra 22 en 2019.



LOS MUNICIPIOS más afectados fueron Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Acuña, la Fiscalía General del Estado lo atribuye al deterioro de valores, pues en la mayoría de los casos hay involucrado un familiar.



AZUCENA RAMOS, nueva secretaria de Turismo en Coahuila, tiene grandes retos, el primero es dar continuidad a los programas con metas a mediano y largo plazo, la vinculación entre la oferta y la demanda así como la especialización del sector turístico en nuestro Estado.



ELIMINAR ESFUERZOS aislados, madurar los diversos sectores y la generación de productos turísticos, sin confundir eventos con productos turísticos.



SI BIEN ES CIERTO se han abierto puertas y oportunidades, éstas no se han podido madurar, se requiere un aumento de perfil, salir a dar más y mejores batallas, la competencia es muy fuerte.



COAHUILA REQUIERE que las acciones emprendidas reditúen derrama económica, el turismo es noble y horizontal pero hay que desarrollarlo, muchos eventos pocos productos, esto no aumenta la estadía.



SALIR A BUSCAR más y mejores mercados, aprovechar e ir por los mercados meta, aumentar significativamente nuestra promoción en Nuevo León, siendo este nuestro mejor cliente, restauran aún más la confianza en nuestro estado vecino de Texas.



LOS SERVICIOS CARRETEROS siguen siendo nuestros puntos flacos, el tema de los baños o sanitarios en estaciones de servicio siguen fallando, no sé si exista una ley que faculte al Estado a multar o clausurar una gasolinera por tener baños sucios, sino la hay, se debe crear.



ESPERO QUE LA secretaria de Turismo, Susana Ramos, recién estrenada en nuestro Estado, disfrute esta gran industria que seguramente dejará huella en su vida, porque no existe nada más gratificante que atender el turismo que llega a nuestro bello Estado.



@ArmandodelaGza