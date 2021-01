02 Enero 2021 03:10:00

Quincena crucial

Buen día … Autoridades de salud se truenan los dedos de nerviosismo por temor a que los próximos 15 días registren incremento en contagios y defunciones por la pandemia ante ausencia de prudencia durante las fiestas navideñas y de fin de año; hay votos y plegarias porque no sea así, actualmente en el IMSS de Monclova hay 89 pacientes encamados y la capacidad de internamiento es de 110 o 115.



Permanentemente las súplicas de autoridades políticas y de salud consisten en evitar actividades sociales con familiares y amistades, pero dicen algunos sectores que a muchos les entró por un oído y les salió por el otro y desbordaron el jolgorio en carnes asadas con baile y micrófono en mano para cantar con karaokee, entre más contagios, mayor es el riesgo para todos.



El próximo lunes no habrá fiesta por el aniversario del ejido 8 de Enero, sería la primera ocasión que se cancele por obvias razones, simplemente las autoridades correspondientes no darán permiso, ni tampoco el comisariado va a exponer a la gente, de tal forma que los aspirantes a cargos de elección popular que siempre intentan llamar la atención participando montado en un cuaco, tendrán que esperar para otra ocasión.



Falleció el ex comisionado de la secretaría de Ajustes de la Sección 147, Raúl Flores desafortunadamente se produjo el deceso de quien fungió en ese cargo hace algunos ayeres, es decir, durante la década de los noventas durante el liderazgo del entonces secretario general del Comité Ejecutivo Local, Ruperto Montano, descanse en paz.



Registros en PAN



A partir de este sábado y hasta el 13 de enero la dirigencia panista monclovense será receptor de solicitudes de registro de interesados en obtener la designación de la candidatura a la Presidencia Municipal, luego que el Comité Directivo Estatal que preside Jesús de León emitió la convocatoria donde se confirmó que al aplicar equidad de género en Monclova corresponde a un varón.



Dicen algunos que si el Trife aprueba la doble reelección será Alfredo Paredes el candidato a la alcaldía, y Mario Dávila a diputado federal, pero en caso que ese tribunal dictamine lo contrario, entonces los papeles se jugarían a la inversa de tal forma que el doctor iría en la candidatura a la Presidencia Municipal de Monclova y Paredes a la Cámara de Diputados, escasos cinco meses para los comicios del 6 de junio.



A reserva de lo que resuelva en sentencia irreversible, inapelable y definitiva la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la intención de doble reelección en Coahuila luego que el miércoles la Sala Regional de esa institución determinó que es inviable, el alcalde Alfredo Paredes López colocaría la Carta de Intención ante el PAN antes de la fecha de vencimiento, lo mismo que el pediatra.



Suspenso en la Sección 259



Dentro de aproximadamente tres semanas posiblemente se resuelva el suspenso del futuro laboral de casi 230 trabajadores sindicalizados de la Planta Lavadora de Carbón 1 de Minera del Norte (Minosa), ellos están desactivados en resguardo domiciliario en Palaú y poblaciones aledañas desde finales de la primera mitad del año, pero no por la pandemia, sino porque no hay qué hacer.



En la tercera semana de enero quedaría resuelta la revisión del tabulador y la Sección 259, si la instrucción es continuar con la fuente de empleo tal vez sería señal de que la actividad retornará en base a necesidades de coque en las siderúrgicas de Altos Hornos de México, hay quienes dicen que no se ha consumado el recorte porque no hay recursos financieros para cubrir los finiquitos correspondientes.



Hasta mañana