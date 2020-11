21 Noviembre 2020 04:10:00

Quiniela

La fecha para que se concrete el relevo en Altos Hornos de México se ha convertido en una quiniela a la que nadie le ha atinado.



Los que dicen saber de cómo va el proceso de compra-venta entre Alonso Ancira y Julio Villarreal aseguran que deberá quedar finquitado antes de la extradición del todavía presidente del Consejo de Administración.



Más de tres apostaban a que la semana que hoy termina era la definitiva.



Los días siguen corriendo y no se ve la luz al final del túnel.



DECIDIRÁN PANISTAS



Para que ningún iluminado pretenda engañar a los panistas de que ya tiene la candidatura amarrada, debe usted saber que el líder nacional ya dio línea para que los aspirantes salgan de una elección interna.



Marko Cortés dejó claro ante dirigentes estatales de Acción Nacional que serán los miembros activos los que resuelvan con su voto a quién quieren en la planilla.



En Monclova Theo Kalionchiz cuenta que ya la tiene segura, que se la prometió el dirigente espurio, Jesús de León Tello.



Javier Liñán engaña con el mismo cuento a los de Ciudad Frontera.



Si en realidad los panistas van a decir quién será el candidato, entonces no será Javier.



SOÑANDO



Un día después, en los pasillos de la presidencia de Frontera, la plática entre los funcionarios era sobre la gira de Miguel Ángel Riquelme.



Y es que aparentemente habrían frenado el sueño guajiro de Florencio Siller por la reelección.



Sus principales aduladores como Fernando Guajardo, Enrique Guajardo, Raúl Rizo y hasta Yazmín Asis criticaron que Alfredo Paredes se llevó las palmas en el evento oficial del pasado jueves.



Muy molestos que porque el alcalde de Monclova ni siquiera mencionó a su homólogo fronterense.



Y más enojados porque en el acomodo mandaron a los funcionarios de Frontera a la tercera fila y los de Monclova en la segunda.



SERÁ MUJER



Después de la ceremonia por el Día de la Revolución Mexicana, Florencio Siller se reunió con su equipo de aduladores.



Les habló de que en enero se habrán de reajustar cuando menos a 100 empleados municipales.



También comentó que la posibilidad de la reelección está cada vez más lejana.



Vaya usted a saber de dónde obtuvo información, pero Siller aseguró que para la próxima elección el PRI echará mano de una mujer y hasta dijo que ya estaba recomendando a Yazmín García de Asís, comentario que arrancó las risas de más de tres.



HACE SUS TIRADAS



Cristina Amezcua sabe a lo que va como candidata a diputada federal por el Distrito III.



Que si lleva como contrincante a Alfredo Paredes está consciente del resultado el día de la elección, que no le favorecerían los números.



Si hay reelección, Cristina tendría posibilidades de irse a San Lázaro porque el candidato del PAN podría ser Mario Dávila que daría pelea en Frontera pero en Monclova no es rentable en las urnas.



POLÉMICA



Se consolidó lo que a todas luces se veía venir: los gobernadores que conforman la “Alianza Federalista” firmaron la controversia constitucional que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en desacuerdo con la eliminación de 109 fideicomisos.



Y es que haber cortado de tajo los presupuestos para temas tan sensibles como la atención a desastres naturales, el de las zonas metropolitanas, financiera rural y otros 106 fideicomisos es un golpe para los estados de más de 68 mil millones de pesos.



Esos recursos, por cierto, los administrará el gobierno federal a discresión y en año electoral.