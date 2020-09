12 Septiembre 2020 03:10:00

Quitan volante a Bortoni

Buen día.El autotransporte de carga pesada expulsó ayer a Gerardo Bortoni de sus filas y en consecuencia dejaría también la presidencia de la Unión de Organismos Empresariales, no solamente eso, ya que al no ser socio de la Canacar, ya no le darían oportunidad de operar sus unidades en los distintos sectores de la industria local y foránea.



El sábado pasado muy temprano organizó una caravana de traileros protestando con aproximadamente un 10 por ciento de la membresía, argumentando que AHMSA no les estaba pagando, la acerera reviró afirmando que les acababa de cubrir una semana a la totalidad de los prestadores del servicio.



Con razón al mediodía del jueves a Gerardo Bortoni en un evento de Armando Guadiana no lo calentaban ni las ocurrencias del viejo del sombrerón, tal vez ya sabía la determinación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, y se le vendrá el mundo encima porque al no ser socio no podría fletar con sus tráileres en ninguna parte.



El Bronquito



Al interponer la solicitud de registro en la Sección 288 como candidato a delegado a la Tercera Convención Nacional Ordinaria de la Sección 288 del Sindicato Democrático, el trabajador Héctor ìEl BronquitoîMartínez Castellanos señaló que participar en esos trabajos es gran responsabilidad porque ahí con voz y voto se construye el futuro de la organización, así que aparecerá en las boletas en las elecciones del 18 de septiembre.



Martínez Castellanos tramitó el registro donde aparecerá en las boletas de elector durante los comicios del 17 de septiembre ante el secretario de Estadísticas del Comité Ejecutivo Local, Julio César Aguilera Silva quien fue receptor de solicitudes de registro de planillas, al igual como lo establece el Estatuto del Sindicato Nacional Democrático. De acuerdo al Estatuto la convención se conforma por un delegado por cada mil trabajadores o fracción.



Tres planillas en 288



Al cerrarse la etapa de registro de candidatos a cargos sindicales en la Sección 288 del Sindicato Democrático, son tres planillas las que participarán en los comicios del próximo 17 de octubre en las puertas de entrada y salida de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



La planilla Democrático Unidad con José Luis González Balderas, candidato a secretario de Trabajo; Teodoro Fuentes Amador a Tesorero; Gerardo Rodríguez Moreno a Previsión Social; Mónica Arellano Mata, a Vivienda, mientras que Guillermo Castañeda Carreón, y Jesús Valdés Orozco a Presidente, y Primer Vocal del Consejo de Vigilancia, respectivamente.



Los candidatos de la planilla Grupos en Unidad que ejerce actualmente el poder en ese organismo sindical son José Luis Díaz Rodríguez, candidato a la secretaría de Trabajo; José Pérez González a Tesorero; Wilfredo Chavarría Benavides a Previsión Social; Migdalia González Aguilar, a la Vivienda, en tanto Uriel López Padilla, y Héctor López Ruiz, candidatos a Presidente, y Primer Vocal del CLVJ, respectivamente.



La planilla Independiente Democrático postuló a Francisco Javier Díaz Suárez a Tesorero; Previsión Social, Jesús Alvarado Sarabía; Juan Villanueva de los Santos y Paulo Ramos Berna para la presidencia y Vocal del Consejo de Vigilancia y Justicia, respectivamente. Además, Luis Alberto Muza Ramos para la secretaría de la Vivienda, y Eduardo Bortoni Cortés es candidato a secretario de Trabajo.



Y dos en la Sección 147



En la Sección 147 hay dos planillas; en una Rafael García, secretaría de Trabajo; Adrián Briones, presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia; Rogelio de los Santos, Tesorero; Héctor Elizondo, Primer Vocal; Carlos Garza, en Vivienda, y Roberto Fierros, Previsión Social.



En la otra, César Loyola, en Trabajo; Osvaldo Barajas, Previsión Social; Raúl de León, Tesorero; Celso Moreno en Vivienda; Jesús García y Alfredo Jiménez, para Presidente y Primer Vocal del CLVJ, respectivamente.



Hasta mañana