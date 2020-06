17 Junio 2020 04:09:00

Quitarán la pausa

El médico Roberto Bernal, para más señas titular de la Secretaría de Salud, reiteró al INE y al Instituto Electoral de Coahuila, que a partir del 15 de julio, es decir, en menos de un mes, en el estado habrá condiciones sanitarias suficientes para quitarle la pausa al proceso electoral para elegir a quienes a partir del 1 de enero de 2021 serán los nuevos inquilinos del Palacio de Coss.



Calma, más vale paso que dure y no trote que canse, le dijeron en el INE, pero el comentario de Bernal Gómez era en el sentido de que a partir de esa fecha las condiciones van a estar dadas para que el proceso electoral lo retomen cuando así lo decidan, lo cual, como lo anticipamos, podría ocurrir entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre.





Hay condiciones



Por cierto, en el umbral nacional, Coahuila aparece entre los primeros estados con el mayor número de pacientes Covid dados de alta, lo cual significa que o dejaron el hospital en donde recibieron atención médica especializada, o el aislamiento domiciliario para evitar más contagios.



Desde el 1 de junio, cuando le dieron luz verde al proceso de reapertura económica, y hasta el cierre del martes hubo 625 altas, lo cual significa un avance de 102.2 por ciento.



Frente a esto, el número de contagios aumentó 89.3% y el de defunciones, 52.5 por ciento.



Hay entidades en donde la primera cifra, frente a las otras dos, está a la inversa.





Engañado y sin leer



No cabe duda que las fechas electorales se acercan y los partidos ponen sus tambores de guerra a sonar. Y es que en Saltillo los regidores de Morena radicalizaron su posición, y tal como lo hacen nada gratos personajes de ese mismo partido, como Gerardo Fernández Noroña, optan por rasgarse las vestiduras, tirarse al suelo y abrazarse del Lábaro patrio.



El problema, nos comentan, es que al parecer no saben leer, pues aseguran que no están en contra de las energías limpias, sino de los contratos a privados, pero en ningún lado se aprobó contrato alguno y solo se votó la autorización para que el Ayuntamiento en su momento pueda comprar energía más barata, limpia y eficiente. Nada tiene esto que ver con privatizar. ¿Les faltó leer o simplemente buscan engañar?





Hicieron la tarea



Muy presumidos van a andar los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila con los resultados del estudio de las asociaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil, Estrategia Contra la Impunidad, en donde destacan que a 100 días de la contingencia y de la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus, el Poder Judicial de la entidad es el único que garantiza transparencia máxima en sus audiencias.



Lo que hicieron en el TSJE, que preside el magistrado Miguel Mery Ayup, fue simple, pero al parecer nadie más tuvo la voluntad suficiente, pues se echó mano de plataformas digitales como YouTube para difundir las audiencias. ¿Qué les costaba a los demás?





Registro renovado



Mitad de semana y hay actividad en Palacio de Gobierno. El gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezará el informe de resultados del Proyecto de Modernización del Registro Público, tarea que le encargó desde principios de año a su paisano Javier Lechuga Jiménez.



La idea es que con las modificaciones a la plataforma digital del RPP, se agilicen trámites como el de inscripción de documentos o liberación y actualización de escrituras



Para ello, durante los últimos meses se adaptó tecnología de punta en las distintas oficinas regionales. Veremos qué nos comentan este miércoles.





Se sienten ignorados



Desde Torreón, familiares de personas desaparecidas que integran el colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo Vida), se preparan para viajar a la Ciudad de México y sumarse al plantón permanente que otras víctimas tienen frente a Palacio Nacional.



Los integrantes del colectivo, que coordina la profesora Silvia Élida Ortiz Solís, no están contentos con la 4T y acusan que al no representar activos políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador “ni los ve, ni los oye”, como ocurrió hace dos días en Veracruz.