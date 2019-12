10 Diciembre 2019 04:10:00

Rasgan vestiduras

En el PRI de Monclova aceptan que Ricardo López Campos pueda ser el candidato a diputado local, pero rechazan una alianza de facto con Acción Nacional porque eso nunca ha ocurrido.



Lo aceptan algunos de los candidatos que perdieron en su respectivo proceso, lo vivieron en carne propia, pero los que mueven los hilos en el tricolor se rasgan las vestiduras y advierten que eso jamás ocurrirá.



Todavía no definen a los candidatos y en el PRI algunos ya están pensando en cómo boicotear al que dicen será el ungido.



Alberto Medina mandó la señal, aunque habló a título personal, que la militancia no apoyará al notario público.



ESTRATEGIA VS. VOTO DURO



En cada elección, en el PAN de Monclova que hoy le toca llevar a Erick Ramos, no pueden presumir de tener un voto duro.



En el PRI saben, más o menos, la cantidad de boletas que van a depositar a su favor en las urnas.



La diferencia en las últimas tres elecciones está en la estrategia electoral que controla en el equipo de Alfredo Paredes.



Y hasta ahora lo que ha funcionado mejor es la estrategia, el voto duro va en picada.



ARROPAN A YOLANDA



Los panistas arroparon a la alcaldesa de Ciénegas, Yolanda Cantú, en su Primer Informe de Gobierno.



Y es que si albiazules detectan que alguno de sus correligionarios se tambalea, no lo ayudan, pero cuando menos le dan apoyo.



De ahí pues que la bancada panista del Congreso del Estado que lidera Marcelo Torres Cofiño acompañaran a la Alcaldesa.



Yolanda no tuvo mucho para informar y lo que dijo ha sido más del apoyo estatal con los eventos relacionados con turismo.



RECONOCEN A DON TOÑO



Merecido el reconocimiento que le entregó la Universidad de Coahuila a don Antonio Gutiérrez.



Para nadie es un secreto que el empresario apadrinó a cientos de jóvenes para que puedan continuar con sus estudios.



De manos del secretario de Gobierno, José María “Chema” Fraustro Siller y del rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, don Toño recibió el Mérito Académico.



FRAUDE INFONAVIT



El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción que comanda Lourdes de Kóster está revisando el fraude que afectó a miles de familias en Coahuila.



Y ya que están metidos en el tema, también podrían echarle un vistazo al caso de César Arce, al que acusan de despojar de miles de pesos a usuarios del Instituto Nacional de la Vivienda.



Hasta ahorita se sabe de cuatro casos confirmados por la misma dirección de la dependencia.



Pero lo que no sabe es si Arce fue denunciado o es investigado por el mismo Infonavit.



PROTESTAN TRABAJADORES



Los conflictos en las compañías como consecuencia de la crisis de AHMSA ya está tomando otros niveles.



Un grupo de trabajadores quebró los vidrios de ventanas de una empresa que les ha negado su salario.



Los patrones se quejan de la falta de pago de Altos Hornos.



La clase obrera parece desprotegida, vaya usted a saber hasta dónde puede intervenir Román Alberto Cepeda, titular del Trabajo en el Estado, en este tipo de casos.