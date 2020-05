28 Mayo 2020 04:10:00

Rassini, paro técnico tres días

Donde rápido se dieron cuenta que el mercado es otro fue en Rassini, una de las empresas de mayor solidez en Piedras Negras, pues apenas habían retornado en sus tres plantas a laborar y estaban ya en su segunda semana y ante las circunstancias del mercado, ayer comenzaron a notificar a sus distintos turnos que van a requerir de un paro técnico de tres días…



Hoy jueves, viernes y sábado serán los días en que las tres plantas de Rassini se van a descansar de nueva cuenta con la mayoría de sus tres mil trabajadores, debido a las condiciones del mercado automotriz el que por cierto se ve deprimido y así seguirá al menos lo que resta del año y parte del próximo…



Algo similar ocurrirá con otras empresas, también que abastecen al sector automotriz como es el maquilador, donde poco a poco se darán cuenta de la nueva realidad y cómo es que el mercado deberá de tomar su nivel y con ello la actividad de las maquilas quienes no duden comenzarán a revisar si se requieren recortes en el personal…



Una caída del 8 por ciento en el PIB pasará factura y eso lo sabe Leocadio Hernández, dirigente sindical, quien mantiene un diálogo permanente con los gerentes de las distintas empresas y también la CTM a nivel regional y estatal para que haya una paz laboral que no trastoque más la incertidumbre…



Vanidad en la cuarentena



Parece que entre las regidoras de varios cabildos, Narciso está de moda en estos tiempos de días inciertos…



Pues sí, la divertida APP china TikTok no solo ha trastocado las almas jóvenes que se vislumbran como celebridades jugando a ser artistas con juegos de doblaje y mímica…



Este recurso ha llegado de forma más que ridícula a la clase política, pero lo que no sabemos es si estos personajes sufren de narcisismo extremo, con desórdenes de personalidad y con una alta necesidad de llamar la atención…



Regidoras de los cabildos de Ramos Arizpe, Jiménez y Ciudad Acuña: Martika Lio, Violeta Pinales, Claudia Tenorio, Claudia Aldrete y Karina Cruz, entran en competencia por lograr el primer lugar de una actuación nada apropiada con performance en el que no sabes si reír, llorar o dar un “me gusta” por “penita ajena” como diría la vecina...



Lo grave no es que se diviertan, sino la decepción que generan olvidando que son servidoras públicas, perdiendo toda seriedad y que sería mejor transmitieran su trabajo, el que por cierto para la mayoría es totalmente nulo en la gestión de recursos para sus representados, para lo que fueron votadas y contratadas…



¿Se avergonzarán sus respectivos partidos políticos de estas frivolidades?...



Preocupación escolar en Eagle Pass



Preocupados y casi en pánico están en el Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass a cargo de Samuel Mijares, y es que con la crisis del coronavirus tanto en materia de salud como por el desempleo, la población cambia su lugar de residencia para buscar más oportunidades en ciudades más grandes como San Antonio, Austin, Dallas o Houston…



Ese cambio de lugar de las familias provoca que cada vez tenga menos alumnos el Distrito Escolar y con ello que bajen los ingresos para su operación…



De hecho Samuel Mijares desde el año pasado ya enfrentaba esa situación por el desempleo que provocó la caída del mercado de los pozos de gas o también conocidos como norias que desemplearon a miles en esta zona…



Ahora con la debacle comercial, los buscadores de empleos se van a otra parte y las familias aunque no lo quieran, viajan al norte para localizar nuevos empleos..



¿Clausura a La Comercial en Parras?



Donde ya preparan sanciones es en la Secretaría de Salud estatal y federal y también en la Profeco contra la tienda La Comercial de Parras de la Fuente…



Este negocio propiedad de la familia del exalcalde Jorge “Coco” Dávila, caricaturesco político de ese poblado que más se le recuerda por su grito de independencia en estado etílico en el 2015, que por su pésimo trabajo como edil...



Precisamente en este negocio es donde el grupo de jornaleros de Parras de la Fuente compraron el guachicol, alcohol “limpio” o sotol que dejó ya dos muertos y tres con pérdida de la vista, ya que el buen “Coco” Dávila les vende a granel producto que quién sabe dónde adquiera, a quién se lo compra o dónde él mismo lo destile y que irresponsablemente pone en venta no de este año, sino desde hace ya buen tiempo…



La Comercial es una de las tiendas más tradicionales de Parras y veremos pues si el alcalde Ramiro Pérez Arciniega aplica la ley a nivel local o simplemente deja pasar las cosas como lo ha hecho ya durante su administración…