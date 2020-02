22 Febrero 2020 04:10:00

Rasuran padrón

El PAN soltó desde el jueves por la noche la convocatoria para los que aspiran a candidatos a diputados locales.



A ojo de buen cubero, viene sin candados pero le dieron una buena rasurada al padrón de miembros activos.



Para el distrito V que comprende desde Monclova pasando por Candela y llega hasta los Cinco Manantiales, sólo 228 militantes podrán participar en la contienda interna.



No cuadran los números porque tan sólo en Monclova en la última interna que tuvieron para elegir al dirigente municipal participaron más de 450 miembros activos.



El distrito 6 que sólo son 3 municipios tiene un padrón más amplio.



El candidato será elegido entre 335 militantes del albiazul y tan sólo en Ciudad Frontera deben superar esa cifra.



En el Distrito V se perfila Rolando Valle pero el prietito en el arroz sería el suplente.



En el VI José Luis Castro o Cutberto Solís, si es que el Comité Estatal le permite participar.



REGISTRA CANDIDATURA



Cuidado porque Erick Zapata ya se registró.



El regidor de Monclova no pierde tiempo y para que no le vayan a hacer chanchuyo llevó hasta un notario público para que diera fe de su registro.



El fedatario Julián Márquez fue el que elaboró el acta para el registro de la candidatura de Erick.



Saben que Zapata es un candidato de mucho peso, no quiere que lo desinflen en el proceso por eso se atrevió a llevar al notario.



Es menester aclarar que el regidor registró su candidatura para el Monclova Country Club, no hay para más.



RIDÍCULO



Muy comentado el oso que hizo el súperdelegado Reyes Flores Hurtado en la celebración del Día del Ejército.



Será el representante del Gobierno Federal, pero parece que no lo ubican en el mapa político.



Reyes llegó tarde a un evento, pero además se molestó porque no lo subieron al presídium.



Se sabe que el súperdelegado no tenía lugar asignado y si nos apura dicen que tampoco invitación.



Bien dicen que no se va a donde no sea invitado.



CURSO Y EXAMEN



Para cumplir un requisito, los aspirantes a candidatos del PRI se fueron a Saltillo a tomar un curso y presentar un examen.



Es curioso que los hallan llamado cuando ni siquiera se han registrado.



De la oficina de Rodrigo Fuentes llamaron a los 16 que serán los candidatos.



En el PRI no quieren que se les diga de manera oficial que ya son los candidatos, aunque el Comité Estatal ya les da ese trato.



Hay varios que ya se saben el camino, que ya han sido alguna vez los ungidos y que deben cumplir ese trámite.



#UNDIASINNOSOTRAS



Gobierno del Estado y algunos municipios se han manifestado a favor del movimiento feminista “el nueve ninguna se mueve”.



Miguel Ángel Riquelme respaldó las causas de las mujeres y cualquiera que sea empleada estatal podrán sumarse sin ningún problema.



Es decir, sin temor a que les puedan descontar el día.



También Alfredo Paredes está en el mismo canal. Va el apoyo para las mujeres.



Tampoco se les va a descontar el día. En broma comentó: Si no les descontamos cuando faltan, menos ahora por una buena causa.