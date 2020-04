28 Abril 2020 03:10:00

Reabrirá comercio

Las cifras de contagios de Covid-19 parece alentar a las autoridades municipales, la reducción en un 70 por ciento de consulta y los positivos, que permitirían reapertura de negocios de forma escalonada desde el 15 de mayo.



El alcalde Alfredo Paredes escuchó a representantes del comercio organizado restauranteros, desesperados por la falta de ingresos y de incentivos, enfrentando gastos fijos y nómina.



Por la buena o por la mala, la población cumple restricciones sanitarias, la reapertura de restaurantes y comercios se haría con restricciones.



Queda claro, regresar a la cotidianidad no será posible, el coronavirus seguirá presente hasta encontrar cura o vacuna, lo que puede tardar hasta dos años.



DE PRIMERA Y SEGUNDA



Dijeron empresas de “giros no esenciales”, pero en la mañanera del Presidente de la República, la Secretaría de Trabajo dijo que la tienda Coppel no cerró, entre otras, ayer cerrarían Alphabet en Monclova.



Sin justificar el incumplimiento de los dueños de la maquiladora, pero es cuando el ciudadano, el no fanático, se pregunta por que no se actúa así con otros, Coppel o los negocios de Ricardo Salinas Pliego.



Desde Cofepris llegó la orden para cerrar la empresa gringa, proveedora de la industria automotriz y le ordenaron suspender el trabajo de más de 500 trabajadores, dicen que traían lista de otras que obligarían a cerrar.



MÓDULO IMSS



La crisis sirve para crecer y superar errores, en el IMSS de Monclova lo entendieron bien y desde ayer se instaló el módulo de información para familiares de pacientes Covid-19.



Instrucción de la Dirección General del Instituto como parte de los protocolos de atención, además de evitar riesgos de contagios.



Con Víctor Barbachano como Director otra cosa será la atención en el Hospital, claro si es que le dan el respaldo para mejorar las condiciones.



Y por favor, que los familiares sean conscientes, se sigue en Fase 3 de la pandemia, sólo una persona acuda a recibir la información, horarios a la 1 y a las 7 de la tarde diariamente.



SUELE SUCEDER



En cada contingencia ante la generosidad y solidaridad del pueblo aparecen los gandallas, a hospitales llegaron por montón insumos para que personal médico enfrentara la emergencia sanitaria por Covid.



Sólo un estricto control en almacén y reparto, difícil más no imposible, pudiera evitar el saqueo.



La denuncia de Luis Fernando Salazar, diputado Federal de Morena, es que médicos del IMSS se robaban batas y mascarillas, allá en Torreón.



Con tristeza lo comentaba un donador de insumos que llevó una buena remesa a todas las clínicas de Monclova, “mucho apoyo han tenido, ojalá hagan buen uso de él, las mañas no se quitan de un día a otro”.



Se hizo costumbre entre trabajadores del IMSS llevarse medicamento para la reserva en casa y en otros casos para vender a menor costo.



Su indolencia les cobró la factura en esta pandemia de Covid-19, quizá pagaron justos por pecadores, todos tendremos que aprender de esta lección.



La corrupción es de raíces gruesas en el IMSS y mientras los luchadores de la 4ª.T no den un castigo ejemplar, seguirá el saqueo arriba, abajo y viceversa.



El diputado Salazar dijo que hay sobreoferta de batas y mascarillas en la página de venta online.