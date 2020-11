02 Noviembre 2020 03:10:00

Reajuste en AHMSA

El júbilo, que no hay, por la llegada de Villacero al rescate de AHMSA se convertiría en infelicidad sino es que desgracia económica de la Región Centro, el reajuste de personal es inevitable para la recuperación de la acerera.



Con 5 mil trabajadores la empresa puede producir y volverse rentable, el resto es un excedente que sólo genera costos a la empresa.



El análisis viene de quien ve una empresa como negocio, las condiciones en que esta siderúrgica y que comparada con empresas del ramo, producen más con menor personal, y hablando de los tiempos buenos de AHMSA.



De ahí que los obreros que salieron por causa de la contingencia de salud no regresarán más, son parte de la primera depuración, le siguen los que caben en el rango de edad, los voluntarios y así la lista.



Reajuste es la palabra que nadie se atreve a mencionar, la menos públicamente, asusta a todos, les cambia el escenario económico y político a los funcionarios... pero es inevitable, según versiones de los nuevos socios.



El negocio IMSS



Cuestión de darle una escarbada al asunto del envío de camas de hospital que mandó IMSS-México a los hospitales de Coahuila hace unos días, pues resulta que fue el gran negocio de algún vivillo de la 4T que las facturó tres veces su valor.



Mucha belleza, generosidad y preocupación, por la falta de camas de hospital frente a la pandemia de Covid-19, para que fuera verdad.



El santo y seña lo dio Luis Carlos Plata, el columnista “non” que exhibe y pone contra la pared a gobernantes y políticos por su modo deshonesto de actuar..



Si fueron 494 camas, una inversión de 32 millones de pesos, 65,945 mil pesos costó cada una, el valor en el mercado al menudeo no pasa de 25 mil o sea un vivillo se “ganó” por lo menos 20 millones de pesos o menos si hizo reparto.



Sería lo de menos, total un deshonesto de la 4T infiltrado en el IMSS sino es porque la empresa que vendió las camas de hospital su giro principal es “Gestum Consultores y Waltem”, de reciente creación.



Denles vuelo



De por sí los ciudadanos no acatan el cumplimiento de medidas preventivas para frenar los contagios graves de Covid-19 y los directivos de clínicas y hospitales diciendo que hay cupo y si no van a hospitales vecinos.



En los municipios cercanos hay cupo de sobra, pueden mandarse a donde se tenga hospitalización disponible.



Desde hace muchos años la falta de responsabilidad, prudencia y manejo en la Jurisdicción 04 está para llorar, deficiencias, falta de tacto y mal servicio ni se diga.



Peores en la 4ª.T



Como ejemplo Hugo Gatell, el subsecretario de Prevención de la Salud, que rechaza imponer multas por no usas cubrebocas, no es apropiado ni útil.



Habría que preguntarle ¿Qué es apropiado y útil para evitar el número de muertos?, o más fácil, frenar contagios. Desde Coahuila una porra para él.



Insiste la alianza



A Michoacán fueron a dar los gobernadores de la Alianza Federalista para seguir con el mismo tema: por una Nación más justa mayor presupuesto, que no es ni politiquería ni confrontación.



Con eso que el Presidente de la República en sus “mañaneras” les manda mensaje llaman conservadores o neoliberales a sus críticos, los mandatarios le reviraron el mensaje.



La reunión de 10 se volvió de 5, digamos que el resto tenía agenda dominical, pero los siempre fieles de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, el resto mandó representantes.



Y como dicen que la Federación no manda a tiempo ni suficiente medicamento a los estados, los secretarios de salud se reúnen para acordar apoyarse.