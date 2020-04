09 Abril 2020 03:10:00

Receso en casa

Buen día... Decenas de trabajadores sindicalizados adheridos a las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático mayores de 60 años o con padecimientos crónico degenerativos fueron enviados a casa como medida preventiva por ser un grupo vulnerable con riesgo de contagio del coronavirus.



Trabajadores diabéticos, hipertensos o padecimiento crónico degenerativo, entre otras afectaciones tendrán el salario tabulado, pero primero es la salud frente a todas las cosas, y no se sabe cuándo terminará esta pesadilla que mantiene conmocionada a Monclova y que empezó desde mediados de marzo.



Ya de por si estaba bien hundida la economía en todos los sectores y ahora esta epidemia donde en el caso de Monclova hay un reparto de culpas, pero casi nadie dirige su mirada a Palacio Nacional donde al reyzuelo no le importa absolutamente nada la vida, ni la salud de los mexicanos; el peor presidente en el peor momento; ya debe irse, ha hecho mucho daño en tan poco tiempo.



Ningún avance



Es más, cuando la ciencia aporte al mundo la vacuna contra el coronavirus, jure usted que no la comprará para México, mientras tanto, continúa culpando a sus predecesores, promete empleos pero sin explicar cómo generarlos, ofende a la oposición como si estuviera aún en campaña, lo mismo a los empresarios.



Diserta de regalar dinero sin un plan para generar más, en cambio alud de mentiras a diario, no se cansa de sus caprichos y ambiciones personales, además de sus incoherencias, defensor incansable a capa y espada de los corruptísimos prianistas que tiene a su lado en cargos legislativos e inclusive en el gabinete.



Aquellos que aplauden a ese hombre porque a su familiar le entregan una pensión de 68 y Más, ese beneficio ya estaba y era para aquellos de 65 años en adelante, pero AMLO aumentó la edad a 68, hay riesgo de afectación porque poco a poco las están quitando lo mismo que las becas a los chavos, y si alguien acaba de cumplir 68 años y pide el beneficio no le darán absolutamente nada.



Tijuana está ya casi igual que Monclova, 19 pacientes en el Hospital General con neumonía atípica y únicamente tres casos de Covid-19, pero ayer la cifra se incrementó a 25, además dos médicos graves y uno de ellos intubado. Insensibilidad absoluta e irresponsabilidad, pero bueno este era el cambo verdadero por parte del rayito de la esperanza.

Estudiaron para “sabios”



Son tan tarados en la “Cuarta Destrucción” que el periodista Carlos Loret de Mola dice que no tenemos cubrebocas, ni guantes de látex porque México se los vendió a China en febrero, o sea hace un par de meses cuando ya se sabía de la pandemia, y que inclusive así lo ha reconocido el tarolas de Hugo López Gatell que admite que ahora están teniéndolas que re-comprar a China a un precio varias veces más caro.



Reanudó producción la Planta Peletizadora de AHMSA 2, sin embargo, dicen que el Alto Horno 5 sigue paralizado en sus operaciones, y que el arrabio que están consumiendo en la Metalurgia de Olla lo producen en el Horno Eléctrico y de ahí directo a las máquinas de Colada Continua.



Oración por Monclova



Al enfrentar Monclova la etapa más difícil de su historia por desempleo y coronavirus, la Diócesis de Saltillo lleva a cabo la tarde de este Jueves Santo una jornada de oraciones por esta ciudad denominada “Oremos por Monclova” la cual será transmitida en vivo por Facebook y Youtube a la población.



La Adoración al Santísimo será de 18:30 horas a 21:00 horas y por la propia contingencia sanitaria donde hay ordenamiento gubernamental de no llevar a cabo reuniones masivas o aglomeraciones, el evento de fe será transmitido por video a través de las redes sociales mencionadas.



