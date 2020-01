06 Enero 2020 04:10:00

Rechazo a lámparas “chinas”

Muy claro ya les dejó a los desarrolladores urbanos el director de Obras Públicas, “Chemo” Elizondo, que a partir de ya deberán instalar luces tipo LED en sus fraccionamientos, pero no sólo eso, sino que ya deben dejar de comprar las luminarias chafas que apenas duran un año y que cuando entregan el fraccionamiento, mínimo la mitad de las lámparas ya requieren ser sustituidas…



Elizondo ya les dijo que si persisten con esa idea a los desarrolladores urbanos, a los que construyen casas y que entre las 10 compañías suman unas mil 500 a 2 mil viviendas nuevas cada año, que las lámparas que ahora deberán instalar deben ser de buena calidad y tener una garantía de 10 años…



A decir del funcionario, administraciones pasadas permitieron de todo a los fraccionadores, pues lo mismo instalaban cableado inadecuado en el alumbrado público, que lámparas “chinas” de pésima calidad…



Veremos y diremos, porque el crecimiento urbano de Piedras Negras es importante y ahora vemos fraccionamientos con calles pavimentadas y banquetas, que no tienen una sola casa, ¡ah pero eso sí!, todo su sistema de alumbrado encendido…





Esperan la blindada en la Aduana



Quien ya está a la espera de su camioneta blindada es el administrador de la Aduana de Piedras Negras, José Luis Peña, esto luego de que a su llegada a esta frontera se encontró con que ya no tenía una “dura” para desempeñar su chamba que desde hace década y media es considerada de alto riesgo y sobre todo en las zonas fronterizas…



Y es que el SAT destinará 49 de las casi 80 camionetas que licitó en arrendamiento apenas en el mes de diciembre y que servirá para darle seguridad a los administradores de las aduanas del país…



Aquí en el caso de esta frontera y de Ciudad Acuña, algunos de los administradores dejaron de tener privilegios, incluso cuando llegaron a darles el nombramiento, fueron acompañados por altos funcionarios de la Administración General de Aduanas que viajaban en autos compactos…



La realidad en las fronteras es otra y por ello es que el tema de la seguridad debe ser reforzado de forma permanente, sin confianzas ni bajar la guardia, porque son puntos neurálgicos de la seguridad y la tranquilidad…





Los muchachos de Luis García en el puente



Quienes se portaron a la altura y sin exagerar en un arresto, aunque el caso lo ameritaba, fueron los policías municipales de Piedras Negras a cargo del comisario Luis García García…



Resulta que un paisano conduciendo su vehículo acompañado de su familia con destino a Houston, pretendió ahorrarse unos minutos (no más de 10) de fila en el puente 1 y se metió a fuerzas en la fila dos calles más adelante de donde debía sobre la Matamoros…



Los policías lo detectaron y le ordenaron que se saliera de la fila y se regresara hasta la calle Morelos o un poco más atrás para retomar a la fila donde debía…



El paisano se negó, avanzó sin hacer caso a la orden y casi al llegar al carril del puente 1 aceleró y le dio un empellón a un oficial sin lesionarlo de gravedad…



No solo eso, sino que además fue a impactar su lujosa camioneta con un vehículo de otro paisano que iba delante de él, lo que provocó la movilización de más policías y su arresto a pocos metros de la caseta de peaje…



El residente de Houston se negaba a bajarse hasta que la crisis que tenía dentro del vehículo, pues viajaba su familia acompañándolo, lo hizo desistir y asumir su responsabilidad…



El paisano actuó mal, porque si eso hace del lado americano, los de la Aduana y la Policía lo bajan del vehículo a punta de pistola. Por ello decimos que los policías locales actuaron de forma moderada, pero correcta en este asunto que provocó crisis en el puente ayer por la tarde…





Escasos resultados en violencia de género



Donde faltan resultados es en la Agencia de Investigación Criminal, pues parece no tener el mismo interés que otras autoridades en frenar la violencia de género…



Casos muy sonados están pendientes o han sido resueltos de manera muy extraña, a grado tal que los navenses se cuestionan el porqué no actúa la dependencia o incluso otras instancias como la Secretaría de la Mujer o la oficina de Empoderamiento…



Desde hace 15 días, una madre de 7 niños se encuentra en estado de coma, luego de que su pareja y padre de los menores la atacó a batazos mientras estaba dormida…



La Fiscalía no ha dado con el paradero del sujeto, identificado como Ramiro Pequeño Mata, y parece que a pocos les interesa resolver el caso…



Ojalá y el delegado de la Fiscalía, Víctor Rodríguez Lozano, le dé un apretón a este expediente ahora que retornan de vacaciones, porque la mujer sigue en coma y nadie busca al responsable…