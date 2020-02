04 Febrero 2020 03:10:00

Reciclaje político

Ni novedad ni primicia el adelantarse a enlistar los posibles candidatos a la diputación local, ya ni atractivo resulta, será tal el reciclaje de personajes que fueron o son los que han vivido del erario público con sus conocidos resultados.



Los nombres le serán familiares o conocidos; por Torreón, los del PRI, Lalo Olmos, Shamir Fernández, Francisco Saracho y la diputada Esperanza Olguín por el norte; el sureste el menor de los Moreira.



En la Región Centro hay quien jura y perjura que el Gobernador requiere de un buen abogado para la Comisión de Gobernación, y en esa categoría se autoclasifica uno.



Los del PAN deshojando la margarita, pero por las diputaciones plurinominales que quedarán entre los mismos de siempre.



Las candidaturas de mayoría, algunos diputados en turno irán por la reelección, otros son de los del círculo vicioso, están o fueron.



“ENCUESTITIS”



Para bien o para mal, al que ya subieron a la silla voladora fue a Rodrigo Rivas, el regidor plurinominal del Ayuntamiento de Frontera al que, según una encuesta, lo posicionan como el candidato favorito.



Una encuesta que hizo “alguien”, digo la circularon vía whatssapp sin aparecer el responsable, ubica al regidor 3 puntos arriba del ex alcalde y ex diputado Mario Dávila.



Una encuesta telefónica a 500 personas en el Distrito VI, dan un 30.96% a Rodrigo que es de Frontera contra un 27.94 a Mario Dávila que vive en Monclova.



La lectura que se les da es tan simple, como que en Frontera hay dos grupos del PAN, el de Rodrigo y el de Amador Moreno, donde está Mario Dávila disputándose el control del partido y el poder.



La otra es que la encuesta la hicieron los opositores tratando de influir para elegir al rival más débil, que les permita tener la mayoría en el Congreso del Estado.



Al final de cuentas, son candidatos reciclados.



INTERÉS DEL 2021



La mira de algunos personajes está puesta para el año próximo, de bajo perfil ahora pero tejen redes de forma discreta, más abiertos después de junio.



Muchos son los animados a la alcaldía de Frontera, cuando se habla de caras y políticos nuevos, enseguida salta el “reciclado”, ¡sí, mi hijo! O el otro ¡mejor está mi yerno.



Pepe Chávez, el notario está animado a lanzarse al ruedo, impulsado por un círculo de amigos que reclaman otras caras.



Hace unos años Pepe participó como candidato por el Partido del Trabajo, tras unos años se deslindó de toda actividad política, ahora quiere ir de nuevo, aunque no se ha dicho por cual partido.



PRESUMIDO



El fin de semana fue de Super Bowl, muchos en México frente a la pantalla de televisión estuvieron en la jugada, hubo quien, como Armando Guadiana Tijerina, se reportó desde las alturas del Hard Rock Stadium.



Hasta Miami, Florida fue a dar el senador de Coahuila un día después que estuviera en Yucatán en un evento del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Nada puede criticársele al senador por el gasto que representa un viajecito de esos, le sobran billetes y le faltaría vida para gastar, lo hacía antes en privado ahora los difunde en redes como servidor público.



La historia de muchos legisladores de la 4ª. T es otra, parecen mal remedo del personaje “Wicho Domínguez”.