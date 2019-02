19 Febrero 2019 04:10:00

Reclama Manolo a AMLO

Duro el reclamo del alcalde Manolo Jiménez Salinas al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justo en la víspera de la primera gira presidencial de la cuarta transformación a la capital del pan de pulque.



Al edil no le gustó el recorte de más de 40% al presupuesto federal para el programa de seguridad pública y este martes le entregará una carta redactada con ideas y propuestas de su gobierno y de la sociedad saltillense para pedir trato presupuestal justo, respaldo a los proyectos de seguridad pública, infraestructura, sustentabilidad ambiental, desarrollo económico y deporte.



Nos comentan que en la misiva van ideas de ciudadanos en general, artistas, empresarios, académicos, campesinos y representantes de 87 organizaciones de la sociedad civil de Saltillo, y tiene el visto bueno de diferentes partidos políticos, como Morena, el del presidente; PAN, Verde Ecologista, Nueva Alianza y PRI.



Se verán las caras



Manolo Jiménez y el presidente López Obrador se verán las caras este martes por la tarde, durante la ceremonia por el aniversario del Ejército Mexicano. El tabasqueño eligió a Saltillo y el encuentro será, como lo anticipamos desde hace más de una semana, en el cuartel del 69 Batallón de Infantería.



Hay quienes anticipan momentos incómodos durante la reunión, pues justo el domingo, en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme también pidió mesura al Gobierno federal en el tratamiento que le está dando a algunos temas presupuestales, como el de la eliminación de las estancias infantiles.



Son varios fierros en la lumbre. Además de esos dos temas, están la problemática migratoria en Piedras Negras y el fantasma del despido en Monclova, luego de que no se renovaron las medidas antidumping para el acero asiático.



Agarró lo ‘peorcito’



Al diputado Juan Antonio García Villa se le cerró el mundo y echó mano de lo peor en asesoría para el manejo de medios de comunicación. Se trata de Zitamar Arellano Trueba, vocero del exalcalde Isidro López Villarreal, de cuya administración salió botado, en medio de señalamientos por desvío de recursos y labores de espionaje en contra de periodistas y medios de comunicación.



Nos dicen que Zitamar es mal visto hasta por los propios legisladores panistas, y uno de los que marcó distancia de inmediato fue el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño. Queda claro que la decisión es únicamente de García Villa. Tan responsable, serio y congruente que se veía el legislador.



Buenas noticias



Directo del Senado de la República y con buenas noticias llegó Armando Guadiana Tijerina. El legislador de Morena aseguró que en cuestión de horas, la Comisión Federal de Electricidad dará salida a la crisis que mantiene a los productores de carbón al borde del colapso, pues reanudará la compra del energético para sus plantas termoeléctricas de Nava.



Eso sí, aclaró, el beneficio será solo para los productores más vulnerables, es decir, cuyas empresas son las más modestas. Nada de beneficiar a los grandes productores, advirtió.



Compartirán de su tajada



Funcionaron las “gestiones” y el cabildeo de la exdiputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal en la antesala del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, pues los magistrados Sergio Díaz Rendón, Elena Treviño Ramírez y Ramón Guridi Mijares, tarde, pero seguro, determinaron que en las elecciones estatales de 2017 el Partido de la Revolución Democrática sí alcanzó la votación mínima de 3% y por lo tanto tiene derecho a formar parte de la repartición de las prerrogativas estatales.



Más allá del asiento en el consejo general del IEC, nos comentan que a la mandamás del PRD en Coahuila le interesaba el financiamiento y finalmente logró su cometido. La buena noticia es que el pastel no se hará más grande, sino que PRI, PAN, Morena y UDC le van a compartir de su tajada al del sol azteca.



‘Napito’ y sus aliados



Hasta anoche, en la Región Carbonífera estaba fuerte el rumor de que Napoleón Gómez Urrutia pisará base durante la marcha por calles de Nueva Rosita que programaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en donde el heredero de don Napoleón Gómez Sada es amo y señor.



También se espera la asistencia de los aliados de “Napito”, entre ellos Ken Neumann, director nacional para Canadá de los United Steelworkers, la poderosa organización obrera; Imelda Guadalupe Jiménez Méndez, delegada especial del Sindicato; Carlos Cuauhtémoc Solorio Fuentes, secretario general de la Sección 271 de Lázaro Cárdenas Michoacán, y Javier Martínez Valadez, delegado especial en Coahuila.



Con empresarios



Como pez en el agua anduvo el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, durante la Expo Salud, Bienestar y Empresas Verdes 2019, a donde acudió a nombre del gobernador Miguel Riquelme. Aprovechó el evento para reiterar a los empresarios de la Región Sureste de Coahuila el apoyo que tendrán para los proyectos que están en marcha y tienen en puerta.



Como era de esperarse, el mensaje fue bien recibido por los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, a la que por cierto está afiliado el propio Guerra Pérez.