21 Noviembre 2020 04:10:00

Reclamos en Ejido El Moral

Ayer desde antes del mediodía una veintena de familias del ejido El Moral se apostaron en los caminos por donde circulan decenas o cientos de vehículos de carga que extraen material pétreo del río San Rodrigo…



El reclamo es que ya no permitirán que eso ocurra hasta que la empresa o empresas que hacen esas actividades de sobrexplotación hagan algo al respecto y respeten a la comunidad y su entorno ya que señalan a esas empresas de materiales de construcción y concreteras de ser las responsables de que el agua del río San Rodrigo se haya terminado y no sólo eso, también los pozos de las norias de esa zona se hayan secado…



Hoy El Moral vive una sequía gravísima y no por que no haya lluvias, sino que combinada la falta de precipitaciones, la sobrexplotación del cauce ha ocasionado que los mantos acuíferos se modifiquen y el nivel del agua baje dramáticamente…



Por más que digan frases de que el río se recuperará o aquella que la Serranía del Burro aguanta 10 plantas más de Coca Cola, lo que sí tenemos claro es que hoy por hoy Eglantina Canales de Semarnat estatal y la entidad federal deben hacer algo…



Las empresas que venden productos básicos de construcción como cementeras y ferreteras deberán buscar otros lugares de dónde extraer sus insumos y no del río San Rodrigo, así sean empresas como Mateco, Triturados, Cemex y Concretos Allende…



Escándalos de los Kikapú

Quienes de manera recurrente se ven envueltos en problemas son integrantes de la tribu Kikapú lo mismo allá en Múzquiz que en Eagle Pass…



Son hechos repetidamente violentos o donde está la tragedia, algo que los altos mandos de la tribu a cargo de la familia Anico debería de evaluar cómo es que se frenan estos comportamientos….



En este mes un integrante de esa tribu en Eagle Pass disparó con un rifle de asalto e incluso se requirió de la intervención de los oficiales del sheriff Tom Schmerber para controlarlos…



En El Nacimiento este fin de semana, un conductor, integrante de la tribu Kikapú, que conducía una camioneta lujosa en la carretera estatal 20 embistió a dos personas, un adulto negro Mascogo y un niño de siete años, este último falleció.



El conductor responsable del accidente es integrante de la tribu Kikapú, mismo que ya fue denunciado ante la Fiscalía del Estado…



Por supuesto que no trascendió nada de información del percance, la Fiscalía guardó silencio y hermetismo al más puro estilo del delegado Ulises Ramírez Guillén…



Ni cómo olvidar también los incidentes en los cuales se vieron involucrados los propios integrantes de la familia Anico, cuando evadieron un retén del Ejército Mexicano en la carretera que va de Monclova a Cuatrociénegas…



Por lo pronto en este asunto del fallecimiento del menor sin duda que habrá demandas y despachos de abogados que podría ser incluso en Estados Unidos pues el vehículo, una camioneta pick up, es propiedad de la compañía que maneja todos los asuntos de la nación india…



Morir en casa por COVID

Ayer se reportó un número extraordinariamente alto de personas fallecidas por Covid-19 en Coahuila, 45.



Dato interesante en el reporte de la Secretaría de Salud es que 29 de esos 45 decesos no se tenían reportados como personas con diagnóstico positivo a la enfermedad. Es decir, padecieron en su casa buena parte de la enfermedad y no aceptaron atenderse en hospitales públicos…



Eso es parte de lo que las autoridades quieren evitar. Que la gente muera en su casa, porque será más difícil contener los contagios de Covid, pero hay casos graves como el municipio de Acuña en donde simplemente por lo que ya se vio en la atención en el IMSS y otros hospitales, los que sospechan padecer la enfermedad y sus familias, prefieran padecerla en casa, aún con el más alto riesgo de perder la vida…



Tres murieron en Acuña ayer sin que estuvieran reportados como positivos a Covid y así han ocurrido con muchos de los más de 220 fallecidos por esta enfermedad en ese municipio.



Hoy aparte de las campañas de distanciamiento social, freno a la movilidad y a usar cubrebocas, el sector salud deberá de emprender otra en donde la población retome la confianza en los hospitales para atender a los enfermos…



Roberto Bernal como secretario de Salud en el estado y Leopoldo Santillán como delegado del IMSS, deberán de conciliar una campaña para que esa confianza retorne…



Vigilancia sanitaria previo a Acción de Gracias

Ni el Covid-19 detendrá a miles de texanos que viajan de regreso con su núcleo familiar a festejar el Día de Acción de Gracias durante la presente semana…



Y es que si bien el festejo es en una semana, desde ya salieron de vacaciones los estudiantes y algunos trabajadores quienes emprenderán el viaje y con ello aumentará el riesgo de más contagios de coronavirus por esa alta movilidad…



Se trata de una acción que incluso hoy explicaron a detalle la abogada Mirtala Barrera y el secretario del Ayuntamiento, Efraín García Flores, como una forma de advertir que los tiempos de cruce serán muy altos, es decir cuatro, cinco más de seis horas a quienes viajan desde Texas en los próximos días…



La medida es buena, ojalá y que muchos la entiendan y no emprendan el viaje, por la salud de todos…