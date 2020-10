24 Octubre 2020 04:10:00

Reclamos

En medio de los reclamos de familiares de los mineros de Pasta de Conchos, el señor presidente López Obrador firmó compromisos e hizo acuerdos que deberán cumplirse con el paso de los años.



Para cuando termine su mandato, apenas se estaría con el rescate de los restos de los trabajadores.



Como estaba previsto, las familias de los mineros protestaron pero no pasó a mayores.



En su primer evento en lo que corresponde a su octava gira presidencial, López Obrador salió bien librado, al menos ayer no se presentaron los de Morena que amenazaron con apersonarse para entregarle pruebas de los que traicionaron al partido en la pasada elección.



RESPONSABLES



Por cierto que Guadalupe Céspedes también tiene su lista de culpables.



El líder que no es líder en Morena anotó en su lista de traicioneros a Melba Farías, Armando Guadiana, Hortencia y Miroslava Sánchez y hasta el todavía dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Igual que todos los que se han acusado de vender la elección, Céspedes tampoco presentó pruebas.



GANA MARIO



El hilo se rompió por lo más Delgado en la disputa por la dirigencia nacional de Morena.



La tercer encuesta, fue calificada como un cochinero por Porfirio Muñoz Ledo y el resultado fragmentó al partido.



De los de Coahuila que deben estar festejando está Luis Fernando “El Dormilón” Salazar que apoyó siempre las aspiraciones del que lo sacó del PAN para llevarlo a Morena.



Armando Guadiana, que no hizo caso a las recomendaciones de los morenistas de no pegarse a la gira presidencia, se pegó al final del camino al todavía coordinador de los diputados en San Lázaro.



El resto va a tener que hacer lo mismo, muerto el rey, viva el rey.



IRRESPONSABLES



Fuerte el mensaje de Alfredo Paredes ante el incremento de casos de coronavirus en Monclova.



Llamó a la ciudadanía a ser más responsables, a respetar las medidas de seguridad sanitaria porque a los médicos ya se les está cansando el caballo.



Han sido siete duros meses que han soportado al frente de la línea de batalla.



La razón le asiste al alcalde cuando critica a quienes no ha tomado en serio las recomendaciones y que hoy tienen a Monclova muy cerca de que el semáforo sanitario esté en rojo.



¿Y LA CNOP?



La delegación CROC que comanda Gerardo Oyervides pulverizó a la CNOP de Alberto Gaytán y Orlando Aguilera.



Al presidente del PRI en Ciudad Frontera le cayó como balde de agua fría que una treintena de taxistas dejaran las filas cenopistas.



Los ruleteros no tenían al apoyo de Gaytán, que además es el regidor de Transporte.



Aguilera tuvo que pasar el dato más arriba para informarle a su jefe, Florencio Siller, que ya contaban con la CNOP.



Y cada vez más se le van cerrando los espacios y se van quedando sólos.



PREOCUPADOS



Los que andan más preocupados por la auditoría que podría caerles de un momento a otro en Ciudad Frontera son los funcionarios municipales que se han ganado miles de pesos con negocios particulares.



Hay cuando menos dos directores de primer nivel que tienen constructoras, ambos cercanos al alcalde Florencio Siller.



Están preocupados y buscando la forma de hablar con el alcalde para blindarse de la revisión de cuentas.