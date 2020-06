11 Junio 2020 03:40:00

Recomendaciones para humanos y animales

En la Administración de Riquelme Solís, preocupado ante el golpe de calor está alertando a los coahuilenses de tomar precauciones a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila.La advertencia ante un calor muy alto puede causar la presencia de enfermedades no gratas al ser humano como síntomas diarreicos que puede provocar la deshidratación, entre otros.Entre las recomendaciones de la autoridad de salud estatal, aconsejan mantenernos bien hidratados; sobre todo a menores de 5 años de edad, así como a las personas adultas de la tercera edad.También el mantener limpio el hogar y más en el área de alimentos, así como la desinfección de las verduras y su preparación de las mismas.Para aquellas cabeceras municipales de Coahuila que están acostumbrados a las altas temperaturas climatológicas puede resultar recomendaciones sencillas y hasta cierto punto lógicas puesto que son regiones que no han tenido cambios drásticos con el paso del tiempo.Pero existen otras zonas de nuestro territorio estatal cuyas comunidades han sufrido un cambio climatológico con el paso del tiempo que todavía no estén acostumbrado a ello.Este es el caso de La Atenas de México en donde los saltillenses habían gozado por años un clima fresco, en donde de día se podía usar traje completo y caminar por sus calles que suben y bajan. Y por las noches siempre se recomendaba portar con un suéter ligero.Todavía falta el mes de agosto que es cuando sopla el aire más caliente, sin embargo, no solo para la cabecera municipal de Saltillo, ese fenómeno del calor es extraño para una ciudad que nunca había sufrido de las altas temperaturas.Las altas temperaturas que se van a registrar en las ciudades del país y norte de Coahuila que se prevé continúen durante todo el verano, ameritan extremar los cuidados para evitar la deshidratación, también llamado “golpe de calor”, ocasionando enfermedades gastrointestinales.Y aunque parecieran recomendaciones hechas para hombres, mujeres, niños y adultos mayores, esto también incluye a aquellos seres, que merecen toda una atención, que también se enferman y al igual sufren las consecuencias que son nuestras mascotas.Según especialista los perros no tienen un sistema muy eficaz para eliminar el calor corporal, ya que ellos no poseen glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, como las personas, ellos solamente presentan este tipo de glándulas en sus patas, lo cual resulta insuficiente por lo que recurren a la ayuda del jadeo, que es la respiración acelerada para que por medio de la evaporación puedan refrescarse un poco.Hay quienes opinan que un perro bravo se debe a las tierras calientes de la localidad, pero no principalmente la causa de su agresividad, el calor es uno de los factores que influyen en el comportamiento de un perro sino es precisamente en esta temporada cuando el número de ataques crece.Lo anterior, debido a que existen evidencias que muestran precisamente que las condiciones del clima, ocasiona malestar entre las mascotas, principalmente en los perros, y si de temperaturas altas hablamos, pues aquí hasta las personas cambian de humor.La temporada de calor se presta para que los animales anden más deambulando en el medio ambiente, caminando, paseando, pero que en su momento dado se van a topar con esta situación de que alguien dejo salir su perro de su casa, no le dan los cuidados y ataca a una persona y esto es lo que está sucediendo, y usted lo puede comprobar con solo echar un vistazo en los periódicos tradicionales o virtuales.El tema de la rabia anteriormente era muy común escuchar que la rabia canina era provocada por el calor.La población tenía la creencia, que precisamente esta enfermedad, que no solamente les da a los perros, estaba asociada con las altas temperaturas, lo cual no es así.Sin embargo, no por eso hay que descuidar no solo a los perros que existen como mascotas en los hogares de los coahuilenses sino también a nuestros familiares que viven bajo el mismo techo.Una de las recomendaciones para cuando algunos de nuestros hijos sufren del golpe de calor, se recomienda el uso del suero oral, además se les da medicamento para problemas gastrointestinales.Así con los mismos cuidados que tenemos con nuestros familiares de la misma manera tenemos que tener con nuestras mascotas y tomar las mismas precauciones y atenciones. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org