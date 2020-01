23 Enero 2020 04:10:00

Reconoce Coahuila a Ejército

Un reconocimiento realizó ayer el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme a los militares que apoyaron a las fuerzas estatales en el evento de ataque que sufrió Villa Unión el pasado 30 de noviembre…



Con la presencia del subsecretario de la Sedena, general Dagoberto Espinosa Rodríguez, además de los militares encargados de la Guarnición, general José Luis Chiñas y el alcalde Claudio Bres, así como la recién nombrada titular de la secretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, el evento se llevó a cabo de manera privada en el XII Regimiento de la Sedena ubicado allá en el bulevar Alonso Ancira…



Ahí el Gobernador reconoció la lealtad, valor y patriotismo con que los soldados han apoyado en los momentos difíciles como en Villa Unión a Coahuila…



El trabajo articulado con el Ejército ha podido crear un blindaje especial en materia de seguridad para Coahuila y eso se refleja en la tranquilidad y la respuesta inmediata a incidentes como el de Villa Unión…



Tras el evento el Gobernador se reunió con el Subsecretario de Sedena y con el resto de los militares, para analizar el proyecto del regimiento que se construirá en Acuña, proyecto que dio se tiene programado arrancar en el mes de febrero…





Apoyo total a Villa Unión



El mandatario estatal también estuvo en Villa Unión por la tarde, donde entregó apoyos como la ambulancia tan necesaria para traslados y más equipamiento para la población en materia de Salud y Educación…



Ahí Riquelme Solís habló de los retos y dijo que se mantendrá el apoyo total al municipio…



En el evento lo acompañaron Sonia Villarreal, José María Fraustro Siller, el Secretario de Inclusión Francisco Saracho y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres…



La presidencia municipal que fue atacada y sufrió muchos daños, quedará lista para el mes de marzo y que la entregará totalmente equipada para que funcione y de servicio a la población de nueva cuenta…



Con ello se logrará restablecer al máximo posible las condiciones de los habitantes de Villa Unión, a los cuales les aseguró que los secretarios de Inclusión, Seguridad y Gobierno están al pendiente de todas las necesidades…





Queja contra alcaldesa



Quien no se salvó de la queja en su contra fue la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe, pues durante la gira de trabajo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, el grupo de trabajadoras del escuadrón vial interpusieron ante el ejecutivo del estado la queja de que no les han pagado su aguinaldo y otras percepciones a que tienen derecho…



No se trata de quejarse, dejaron en claro, sino del trato inadecuado que la alcaldesa les ha dado y que no se merecen…



Y es que la alcaldesa no puede señalar que no cuenta con recursos porque luego del incidente de Villa Unión no ha atendido nada del Ayuntamiento y por ende ella y el tesorero debieron tener disponibles los aprovisionamientos para el pago de aguinaldos y sueldos durante diciembre…



Bueno, siempre y cuando la alcaldesa no haya dispuesto de ellos durante su estancia en Texas y Piedras Negras donde radica el mayor tiempo posible…



Ahí las quejosas, que en su totalidad son mujeres madres de familia, recibieron la respuesta del gobernador de analizar la situación e incluso ver el tema directamente con la alcaldesa para que lo solucione…





Escuela hace su trabajo muy bien



Y quien les puso un buen ejemplo a otros planteles educativos fueron los directivos del Instituto Universitario del Norte, escuela privada ubicada en la colonia Burócratas ahí sobre la calle Aduana…



Resulta que ayer antes de clases los maestros aplicaron de manera sorpresiva a su alumnado de preparatoria y universidad una revisión de sus mochilas, es decir, el operativo mochila, donde se sorprendió a dos estudiantes menores de edad en posesión de drogas…



La escuela hizo su tarea muy bien, además procedió de forma correcta ante las autoridades solicitando la presencia de la Policía Municipal y de la Pronnif…



Ante ello acudieron los oficiales y también de la Pronnif quienes se hicieron cargo del caso y llamaron a los padres de los estudiantes…



Mejor prevenir, mejor revisar, mejor cuidar a sus alumnos, eso fue lo que decidió bien este plantel y evitó una situación, además de advertir a sus estudiantes que no pueden hacer eso…



Ojalá y que el profe Arón Rodríguez de Lara se reuniera con los directivos de esta escuela y con los de otras más, para evaluar estas situaciones y prevenir problemas graves que pudieran presentarse…