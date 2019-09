03 Septiembre 2019 04:10:00

Reconocimiento al nigropetense Rodolfo Tuirán

CONSTERNACIóN CAUSó AYER POR la mañana en Piedras Negras la noticia del fallecimiento del economista nicaragüense pero nigropetense por méritos y adopción, Rodolfo Tuirán García…



DON RODOLFO FUE UN IMPULSOR de la educación media y superior pues trabajó durante buena parte de la última década como Subsecretario de Educación y fue factor importante para el establecimiento de escuelas de medicina como la de Piedras Negras de la máxima casa de estudios y también la que está en Mazatlán, Sinaloa, que por cierto muy merecidamente lleva su nombre…



EL DOCTOR TUIRáN HABíA posteado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje de que se había complicado una enfermedad de cáncer linfático el cual se atendió desde hace ya varios meses…



UNA GRAN FORTALEZA QUE mostró el también investigador y catedrático del Colegio de México a quien hay que reconocerle su empeño y esfuerzo siempre por dar a muchas regiones de México la posibilidad de instalar escuelas de educación media y superior…



DECANSE EN PAZ el destacado nigropetense…



III

DONDE PARECE QUE LAS GASERAS piratas quieren establecer su territorio es en los Cinco Manantiales, pues repentinamente surgen estaciones de carburación o venta de gas en medio de la nada construidas de forma clandestina o con un permiso de uso de suelo municipal en donde no justifica que será una gasera…



EL COORDINADOR REGIONAL DE Protección Civil, Francisco Contreras Obregón ya casi le tiene que hacer al investigador de seguridad, porque las gaseras se instalan en brechas, en zonas ejidales o donde menos lo piensen que pueda ser un buen lugar para operar…



PRETENDEN DESDE ESAS ESTACIONES enviar sus pipas a vender en los distintos municipios o incluso hasta Piedras Negras, toda vez que así lo han hecho en años atrás y no pasaba nada, pero ahora ya se les sigue la pista y los vecinos son muy cuidadosos al reportar este tipo de negocios…



EL úLTIMO CASO ES el de Gas Cinco Manantiales que instaló de la forma más rústica una estación de servicio, en el camino al ejido Los Álamos, entre Allende y Morelos, sin permiso alguno federal o estatal y con un documento municipal que no avala una gasera…



LLEGAN, HACEN UNA BASE para un tanque, ponen una cerca perimetral de púas o malla ciclónica y su letrero de “Ya abrimos” y pretenden con eso trabajar violando un centenar de disposiciones federales y del estado…



III

EN EL PRI DE PIEDRAS Negras ya se analizan las opciones para ver quién será la carta fuerte para contender por la diputación local en este distrito…



CONOCEDORES DE QUE YA los tiempos se acercan, en el PRI evalúan sus figuras, su estructura y sobre todo el peso ante el priísmo y la ciudadanía porque el proceso que se avecina será concurrido en cuanto a candidatos y el partido analiza a sus figuras…



SE HABLA DE QUE SERá una mujer y no precisamente que repita Esperanza Chapa, por lo que los tiempos ya se acercan…



ENTRE LOS PRIíSTAS QUE han participado en este análisis se encuentran por supuesto el dirigente Raúl Vela, también Guillermo Ruiz Guerra, el exalcalde Óscar López, así como Manuel Alanís y Juan Olvera…



CONVENCIDOS ESTáN DE QUE deben ir con la figura más consolidada y esa sería una mujer que si le interesa participar y ya hablarán con ella…



EL PARTIDO NO PUEDE darse el lujo de perder este escaño en el Congreso Local, más cuando la participación de otros partidos y su condición de oposición en los niveles municipal y federal, le darán cierta desventaja en el proceso…



III

LUEGO DEL ANUNCIO HACE unas semanas de que se instalarían en los municipios más importantes de Coahuila un sistema de vigilancia inteligente con cámaras de alta definición y reconocimiento facial, esto ya sucede en Piedras negras…



Y ES QUE EL GOBIERNO Estatal a través de una empresa privada ya inició la instalación de estos sistemas de vigilancia en varios de los cruceros más importantes de la ciudad de Piedras Negras…

EN ESTOS LUGARES YA se cuenta con las cámaras en los cuatro puntos cardinales, además de iluminación tipo LED y los sistemas de comunicación mediante los cuales enviarán las imágenes al centro de comando C4…



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME le apuesta a la seguridad pero no solo en el discurso, sino también en la acción y en las inversiones que son necesarias para que la tranquilidad se mantenga en Coahuila…