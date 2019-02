26 Febrero 2019 04:06:00

Recortes

Resulta que ante la andanada de recortes que ha impuesto el Gobierno federal, un poco por aquello de obligar a la austeridad y otro mucho por la profunda desconfianza que tiene el Presidente… de todo mundo, el Gobierno del Estado le apostaba a las bolsas concursables para acceder a recursos adicionales para obras de infraestructura en la entidad.



Incluso el tesorero, Blas Flores Dávila, dijo a principios de mes que Coahuila presentó expedientes técnicos para obtener el respaldo económico a proyectos por un monto de 20 mil millones de pesos.



Pues resulta que los enterados de como se mueven los entretelones en la maquinaria de la cuarta transformación anticipan que Coahuila podría sacar de estas bolsas lo mismo que recibió de la Federación para este año el Municipio de Saltillo, en recursos para obra pública: algo muy cercano a CERO pesos.



Vaya problemón. De plano, más les vale a las autoridades locales entender de una buena vez que caminan en terreno hostil y que difícilmente podrán sacar algo adicional.



Entonces, sOlo queda tomar un curso superintensivo de cómo hacer -ya no más-, sino lo mismo, con menos, porque de la Administración de Andrés Manuel no se puede esperar más que dos o tres sorpresitas más, y no serían de las buenas.