15 Mayo 2020 04:10:00

Recuperación será lenta

La recuperación del sector productivo y servicios tras el reinicio de actividades hoy viernes será lenta, mucho más de lo esperado y sin duda provocará que las empresas y los comercios se reorienten en su forma de atender a los clientes…



Parte importante será también que los consumidores entiendan lo que es el privilegiar el consumo local, el que los negocios se fortalezcan en base a la demanda que genera la población nigropetense…



Morris Libson, presidente de los consejos de desarrollo y fomento económico en ambos lados de la frontera, ha señalado que deberán de reconvertirse muchos comercios, algunos de los cuales será desde cero porque sus pérdidas han sido descomunales…



Se trata de que los comercios respeten las medidas, pero también que entiendan la necesidad de que se debe tener prioridad en la salud y reactivar la economía…



No será sencillo, porque además al momento de reactivarse con una capacidad del 50 por ciento, también eso representa que deberán recortar su personal aquellos negocios, sobre todo del sector restaurantero y de servicios turísticos…



Cerrarán más de la mitad de bares y cantinas



Dentro de este anuncio de parte del Subcomité de Salud de la Región Norte están varios que sin duda han preocupado a negocios de servicios como es el caso de bares, cantinas, antros, discotecas y también centros de baile, además de gimnasios…



Estos negocios no podrían abrir aún en esta etapa cero y deberán esperar para ver los resultados de la etapa de arranque para permitir una operación parcial de esos negocios hoy exentos de abrir sus puertas…



No hay duda que la cifra de cierre de negocios de servicios en estos rubros podría alcanzar hasta el 50 por ciento, pues serían tres meses sin operar, tres meses cerrados, tres meses alejados de sus clientes…



Lo que sigue entonces es entender la nueva realidad y con ello orientar el negocio a los clientes, pero siempre cuidándolos…



La creación de un grupo especializado de inspectores Covid o sanitarios que deberá ser conformado por el municipio, pero también por el estado, donde ya se tiene uno de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Roberto Bernal, será muy importante su participación…



Una esperanza para productores de carbón



El gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo ayer jueves allá en la Carbonífera, en donde además de anunciar el programa de reactivación industrial, de manufactura y comercial, también dejó en claro que ya se ve muy próxima la liberación de licitaciones de compra de carbón por parte de CFE tras haber hablado vía telefónica en varias ocasiones con el mandamás de la paraestatal, Manuel Bartlett…



Y el tema es que el sector de la minería y toda la Región Carbonífera tiene encima una tormenta perfecta, pues aún antes de la pandemia y cierre de negocios hace más de dos meses, la crisis ya se arrastraba en ese sector por el efecto en más de 50 mil empleos directos por la falta de contratos de carbón nuevos por parte de CFE…



Veremos y diremos pues cómo es que se reinicia la actividad, pero también se requiere que la paraestatal reactive sus plantas termoeléctricas que operan a una tercera parte de su capacidad…



El Coronavirus en Monclova



Cuando a nivel nacional y regional se hace un gran esfuerzo para frenar la ola de contagios de Covid-19, en donde las cosas no se ve que tengan fin es en Monclova…



Según los propios trabajadores del IMSS, la situación es tan complicada desde varios frentes y por ello es que el número de casos no se frena…



Tras separar a los pacientes del bloque B, donde se atiende a los que padecen coronavirus, y en el bloque A se atiende a quienes padecen otras enfermedades, lo preocupante es que de manera constante se trasladan por Covid del bloque A al B a pacientes, pues los detectan con el padecimiento…



Luego el caso de la demora en resultados del IMSS cuyos exámenes se realizan en Monterrey o la capital del país y tardan hasta 20 días en sus resultados, lo que provoca que el paciente para cuando conoce su prueba, ya se alivió o simplemente su condición pasó de grave a crítica y muy probablemente el resultado sea fatal…



Luego el caso de los trabajadores de salud del propio IMSS que al ser incapacitados por sospecha de padecer Covid los mandan 14 días a su casa con medio sueldo, pese a ser un trabajo de alto riesgo y por ende una incapacidad laboral no de enfermedad, y transcurren los 14 días y el resultado no llega, lo que obliga al trabajador a retornar a su actividad por su precaria situación económica…



Sin duda que mucho es el trabajo que tiene el delegado en Coahuila del IMSS, Leopoldo Santillán, porque son muchos los aspectos que los obligan a remar contra corriente…