14 Diciembre 2019 04:10:00

Red de corrupción

Al mismo estilo de Ariel Venegas, funcionarios de CERTTURC se apoderan de terrenos municipales y estatales para ponerlos a la venta.



Presuntamente los empleados de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra forman una red de corrupción que incluye además a trabajadores de otras dependencias públicas.



El caso lo habrían puesto al descubierto vecinos de Ciudad Frontera que acudieron con Javier González y Sergio Villarreal para pelear por un predio que les fue cedido como pase peatonal.



Ambos empleados de CERTTURC les confirmaron que el terreno puede ser vendido a pesar de que nadie tiene escrituras.



Incluso los funcionarios les pidieron a los vecinos que les informaran si sabían de más predios para buscar compradores.



EL RETO ES GANAR



Al PRI de Rodrigo Fuentes le sugieren que busque en sus candidatos a diputados locales a los que tengan experiencia legislativa.



Sería lo ideal para que los diputados locales no vayan sólo al Congreso a calentar la curul.



Pero al tricolor, como a cualquier otro organismo político lo que buscan es tener la mayoría en el Palacio Legislativo.



Si saben o no de temas importantes para el Estado, es lo de menos.



POBRE INFORME



Yajaira Reyna rindió ayer su Informe de Gobierno con más pena que gloria.



Tal vez su administración carezca de recursos para gastarle en la producción, pero la Alcaldesa se excedió.



Tuvo siempre a su lado a una empleada que le iba pasando los documentos y cuadernillos que estaba leyendo.



Fue notoria su molestia cuando la trabajadora se equivocaba y le entregaba otros papeles y además interrumpía el mensaje.



Yajaira no tenía mucho por informar porque no se ha hecho mucho en Sacramento.



EMPIEZAN A DESPEDIRSE



Al que le pregunte de los que suenan para ser candidatos a diputados locales por el PRI dicen que no les han confirmado nada.



Pero los que son funcionarios estatales, la mayoría, ya informaron a sus compañeros que es la hora de ir haciendo ajustes.



Jericó Abramo ya avisó en su oficina y puso a temblar a varios que suponen que con su salida tendrán que dejar también su puesto.



Lo mismo sucede donde despacha Jesús María Montemayor.



En Torreón tendrán que ir buscando un nuevo dirigente del PRI. Eduardo Olmos le dejaría la dirigencia a la secretaria general.



INICIA LUZ Y MAGIA



Doña Marcela Gorgón empezó en Ciudad Acuña los desfiles de Luz y Magia.



Allá estuvieron los secretarios que acompañan siempre a la presidenta honoraria del DIF Coahuila.



Pero también estuvo Emilio de Hoyos que supuestamente se prepara para recibir la oficina de Marcelo Torres en el Congreso del Estado.



En los pasillos del Palacio Legislativo comentan que podría haber sorpresas en la primera semana de enero.



En teoría le corresponde a Emilio tener la presidencia del Congreso, pero algunos apuestan a que seguirá Marcelo el último año.



Habrá que ver cómo se comportan los del PRI que aunque no son mayoría, pueden ser el contrapeso.



PREPARAN CONSEJO



Esta semana el PRI de Monclova celebrará su Consejo Político.



Habrán de tomar protesta los 300 consejeros, la mayoría líderes de seccionales, ex legisladores y ex alcaldes.



Un trámite de rutina que deben seguir los priístas de todos los municipios.



Alberto Medina ya empezó a correr con las invitaciones y lo que sigue es esperar que suelten la convocatoria para los candidatos.



Y ya se sabe que no habrá consulta interna.