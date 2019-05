08 Mayo 2019 04:10:00

Reforma inédita

En 44 años no le habían cambiado ni una coma al estatuto de la Universidad Autónoma de Coahuila, y esta semana arrancó el proceso de reformas, que entre otras cosas busca incluir usos y costumbres del día a día en las escuelas y facultades, no reconocidos por el ordenamiento. Se trata de un proceso a fondo que involucra a 354 consejeros universitarios y 59 escuelas y facultades. Buena empresa tiene enfrente el rector Salvador Hernández Vélez.



La idea, por ejemplo, es arropar legalmente a los hospitales universitarios, las sociedades de alumnos, las secretarías académicas y administrativas de las escuelas y nombramientos como el de Abogado General o áreas como la de Extensión Universitaria e Internacionalización.



¿Hay condiciones?



Este año en Coahuila no hay elecciones ni para la sociedad de alumnos de nada, y los que saben aseguran que eso abonará al proceso de la reforma estatutaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. En Rectoría no ven signos de inestabilidad política al interior de las escuelas, y algo importante es que si bien hacia noviembre inicia la organización de las elecciones para renovar el Palacio de Coss, en donde actualmente manda Marcelo Torres Cofiño, el encontronazo por los comicios será hasta 2020, cuando los políticos, una vez en campaña, no van a reconocer a nadie.



Además, los cambios en el estatuto servirían para darle forma a peticiones que el rector Hernández Vélez recibió en campaña. Por lo pronto, el proceso está en marcha y habrá sesión del Consejo Universitario, el 20 de mayo en Saltillo, y tres días después plebiscito con toda la comunidad universitaria.



Jalar la marca



Le quiso pegar al misterioso el lagunero Jesús de León Tello, dirigente espurio –así lo conoce la militancia de Monclova– del Partido Acción Nacional en Coahuila. Nos dicen que para desviar la atención del pleito en tribunales que tiene con el médico Mario Alberto Dávila Delgado, el exdiputado local convocó a militantes a reunirse este miércoles en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, según esto para reclamar información sobre la situación de denuncias penales por la megadeuda y las empresas fantasma.



De León Tello, nos mencionan, siente pasos en la cabeza, sabe que de un momento a otro los magistrados electorales fallarán y no las trae todas consigo para mantenerse al frente del Comité Directivo Estatal panista, de ahí que le urge legitimarse ante los militantes, y temas como el desorden financiero siempre van a causar ruido. A ver cómo le va.



Pa’ pronto



Por ahí del mediodía se dejó ver por Piedras Negras el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. Llegó para recorrer las instalaciones del hospital en aquella frontera y responder a uno de los compromisos que el pasado fin de semana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los nigropetenses. Les dijo que a más tardar en una semana atendería el reclamo para contar con instalaciones hospitalarias dignas para los derechohabientes, y pa’ pronto se trasladó el responsable del área.



Allá durmió



Ramírez Pineda no llegó de paso. Se quedó el resto de la tarde en los terrenos donde manda Claudio Bres, y allá mismo pasó la noche, pues este miércoles seguirá con actividades. La idea es que 18 mil derechohabientes reciban allá mismo atención de primera mano, sin necesidad de trasladarse a Saltillo, Torreón o Monterrey.



Por cierto, la presencia del funcionario federal en buena medida es por la insistencia del superdelegado Reyes Flores Hurtado, y el alcalde Claudio Bres Garza.



Con los colegas



Y en más del sector, al secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, le tocó recibir a sus colegas de Nayarit, Durango y Chihuahua. Vinieron a la firma del convenio para la certificación de unidades médicas y hospitales, con lo cual Coahuila se convirtió en entidad pionera. En el evento hubo representantes de hospitales privados, pero se notó la ausencia de enviados del IMSS e ISSSTE. Estos últimos tienen justificación, pues anduvieron en Piedras Negras con el alto mando.



Como Condorito



En donde están tronándose los dedos por nerviosismo es en el PAN Coahuila, ya que un despistado legislador está tocando el tema del nepotismo.



Lo que no tomó en cuenta es que todos los legisladores albiazules tienen incrustados en nómina a sus familiares. Caso particular es el diputado Juan Antonio García Villa, quien con la llegada de su amigo Jorge Zermeño a la Alcaldía de Torreón, tiene al menos a cinco de sus familiares cobrando sueldazos en esa nómina municipal. Más de uno caerá para atrás, como Condorito.