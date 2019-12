26 Diciembre 2019 04:10:00

Regalo de Reyes

Después de que a algunos políticos no se les ve futuro, aún están a la espera de que alcancen una candidatura, pero no crean que una de aquellas para contender por una diputación local,no para nada, ellos esperan que de arriba les caiga una buena posición como diputado local pluri…



Estos políticos quieren su regalo de Reyes sin esfuerzo, en buena posición y sin hacer campaña, algo que se ve difícil alcance para los muchos que son…



Salvo lo que le apuestan por su juventud a incursionar en la política o que confían y tienen la energía para ir por una silla en el Congreso, el resto de los políticos, muchos de la vieja guardia o de los formados hace tres sexenio para acá, pretenden si llegar pero de manera cómoda…



La que viene es una elección de estructura, no hay que olvidar, y si bien partidos como el PAN y el PRI tienen estructuras regionales fortalecidas, Morena vendrá a darles una desconocida si consideramos que solo habrá elecciones en dos estados y por ello los esfuerzos morenistas se podrían concentrar en Coahuila…



De la zona norte, de los distritos uno y dos e incluso de la carbonífera, algunos políticos si quieren participar, pero en las listas de pluris, no en la contienda…



La situación para el PRI y el PAN principalmente no están definidas, pues se habla por un lado de que va la actual diputada Pelancha Chapa para reelegirse, mientras otros ven encaminados a políticos jóvenes priístas que tienen ganas, e incluso a un exalcalde que podría contender por el Congreso, pero encaminado a ser también candidato a la alcaldía en un año más…



Ranchos texanos en Coahuila



Luego de la crisis de seguridad que por varios años se vivió en Coahuila, en donde incluso esta afectó de manera contundente al sector rural, hoy tenemos una realidad cruda que pocos quieren reconocer, pero que se ve en forma callada hoy con los ranchos cinéticos…



Durante la época de la crisis de seguridad, muchos de los ranchos que se tenían para la visita del turismo estadounidense principalmente de Texas hacia Coahuila, quedaron en manos de inversionistas, empresas o particulares a precios de ganga…



Los dueños de esos ranchos se vieron asolados por la inseguridad y ante la falta de recursos para atenderlos, más la falta de disponibilidad para visitarlos ante la situación complicada que se vivía optaron por venderlos…



La situación fue tan grave que la frase “Ese rancho regalado, sale caro” era común entre los dueños, motivo por el cual se vendieron a precios de ganga y en ocasiones esa propiedad se ha ocultado con figuras de prestanombres o de terceros mexicanos que no tienen cromo justificar la propiedad…



Bien debería la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, a cargo de José Luis Flores Mendez, realizar un censo y corroborar buena parte de los dueños de esas unidades rurales, porque al final de cuentas muchos de ellos reciben subsidios y apoyos al campo, cuando en realidad son inversionistas poderosos de Estados Unidos que adquirieron a precios bajísimos sus ranchos y que hoy los explotan de forma muy productiva…



Eso ocurre en todo el norte de Coahuila, también en parte de Nuevo León y hasta en Tamaulipas, aunque allá aún no han podido sacar provecho, porque la crisis de seguridad continúa…





Pleito ‘titánico’ millonario por predio



Donde se avecina un choque de trenes por un predio de muchas hectáreas que de la noche a la mañana le surgió nuevo dueño es en Piedras Negras…



Resulta que este predio ubicado entre las avenidas Román Cepeda y la colonia Suterm así como la colonia Del Lago, tenía un gravamen por un préstamo menor con una distribuidora de cerveza, gravamen que se paga con la centésima parte del valor del terreno…



De repente, un empresario local se interesó el cervecero se lo vendió en un trato extraño, ya que la familia del dueño, fallecido en el año 2009 se dio cuenta de la operación y reclamó…



Resulta, a decir de los que saben, que el predio se vendió con una escritura que se hizo con un poder otorgado por el fallecido dos años después de desaparecido…



Como el dueño y su esposa son norteamericanos la cosa comenzó a ser cuestionada ante las autoridades y ya se viene un pleito jurídico que tendría varias aristas, o solo el hecho de que se vendió el predio a precio de ganga con papeles que podrían no ser los correctos…



Ahora hasta el notario que ve la operación podría estar en la lumbre, porque o lo engañaron o hizo la misma con conocimiento de causa…



Nada más para que se den una idea, el predio se vendió en una cifra de un dígito en millones de pesos y su valor es de más de 100 millones de pesos…



Nadie quiere decir que sabe y conoce de la operación, la niegan incluso, pero sin duda que el pleito será de “Titanes” cuando las cosas salgan a relucir y más cuando las autoridades dejaron en claro que este tipo de operaciones, que podrían ser turbias, se sancionan de manera contundente…



Y más cuando los herederos ya tienen más de una decada con documentos en manos de denuncias en Estados Unidos, de la desaparición del empresario, por ello el asunto podría no solo realizarse en un juicio del lado sur del Bravo, sino también en tribunales de Texas…



Veremos qué de esto tiene empapelado el titular del Registro Público de la Propiedad, el abogado Rogelio de los Reyes, aunque es un asunto que no le corresponde, pues la papa caliente es heredada…



La dedicación de MARS



El gobernador Miguel Riquelme cierra este año con mucho trabajo, con mucha gestión pero sobre todo pendiente de los temas de seguridad que ha requerido a todos sus colaboradores que no se permita ningún tipo de abuso contra paisanos y viajeros en las carreteras…



La situación incluso se transmitió a las dependencias federales como Aduanas, PFP, Migración y hasta a Ángeles Verdes, para que todos actúen y apoyen a los viajeros en sus requerimientos y solicitudes de ayuda…



El cuidado de esta indicación y orden ha sido estricta de parte de los secretarios claves de este tema, como José Luis Pliego en Seguridad Pública, Chema Fraustro en Secretaría de Gobierno y el resto de las dependencias, para que los turistas, paisanos, viajeros y coahuilenses que circulen por el estado noten la diferencia y no solo este año, sino en los siguientes en cada temporada vacacional…