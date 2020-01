06 Enero 2020 03:10:00

Regaña Melba a los diputados baquetones…

No me dejen sola, es el grito desesperado que lanza la diputada federal del PT adoptada por Morena, Melba Farías; a todos los diputados federales y locales de Coahuila...



Nada más le faltó decirles “no la friegen, todos cobran y nada más yo trabajo”...



Y es que es Melba Farías, quien tiene casa de gestoría y no es por nada pero bastante visitada por los ciudadanos de todos los partidos...



Fue la única a la que se le vio haciendo posaditas en todas las colonias y en varios municipios...



Y ahora logró gestionar un importante donativo de juguetes de TV Azteca, son miles que va a traer en los camiones de los “pulgueros” porque un flete le va a salir muy caro...



Pero en cuanto se enteraron de dicho donativo, le empezaron a llegar solicitudes de todos los municipios de la Región Centro y Desierto para que les mande juguetes el 30 de abril, día en que se celebra el Día del Niño..



Eso es clara muestra de que el resto de los diputados federales, no han movido un dedo para ayudar a las personas, ni siquiera una casa de gestoría han instalado para ver en qué los respaldan, vaya ni una piñata les llevaron a los niños en estas fechas



No puede sola...



Así es que doña Melba Farías, de plano les dice a los diputados federales de Morena, Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez Hernández, a Francisco Javier Borrego y a Miroslava Sánchez Galván, que son muchos municipios, que es mucha gente para ella sola, que también ellos los apoyen, en pocas palabras que se pongan a trabajar...



Es una vergüenza la modorra en que se encuentran los diputados federales, les vale un reverendo cacahuate Juan Pueblo, ellos cobrando aguinaldo, salario, viáticos, apoyos para gestoría y nada más no le dan nada a la gente...



Pero a doña Melba Farías, le faltó mencionar también a los senadores Armando Guadiana y Eva Galaz, quienes tampoco se les ha visto haciendo nada por las familias...



Lo mismo que al diputado local de Morena de por allá Ocampo, Ciénegas, San Pedro, Sacramento y otros municipios, Edgar Sánchez, quien nada más anda peleando sus intereses y la gente por aquellas tierras ni lo conoce...



Pero no nada más los de Morena están de baquetones, también los del PRI porque Josefina Garza y la panista Rosa Nilda González, pues tampoco se les vio apapachando al ciudadano en Navidad...



En fin vamos a ver cuántos diputados federales responden al grito de Melba Farías, pero como ni vergüenza tienen, seguramente seguirán en las mismas...



Alimentación sana...



A través del DIF Coahuila, vimos una información donde dice que tienen más de 80 comedores en todo el Estado, sólo para los adultos mayores...



Que ahí, los nutriólogos supervisan la preparación de los alimentos porque son personas que normalmente padecen enfermedades como diabetes e hipertensión y necesitan una dieta balanceada, rica en vitaminas, minerales y proteínas que les ayuden en su salud...



Pero nada de eso sucede en el DIF de Ocampo, donde los abuelitos se quejan un día sí y otro también, de la mala alimentación que les dan, unas sopas aguadas y desabridas todos los días y el caldo de res sin carne, porque a duras penas le avientan unos huesos a la olla...



Ojalá que la alcaldesa Laura Mara Silva, deje de gastar en cosas innecesarias, como el salario de un jefe de prensa que llegó de Ciénegas donde ya no le dieron trabajo, y gaste más en la alimentación de los abuelitos de mi pueblo...



Total, cualquiera puede pegar las fotos en un periódico mural y echarle flores en las redes sociales, no tiene que pagar para eso...