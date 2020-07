22 Julio 2020 04:10:00

Regañados

El mesero de un restaurante regañó a cuando menos cinco funcionarios estatales por no respetar las medidas sanitarias.



Previo a la reunión del Subcomité Regional de Salud, llegaron a un café del bulevar Pape al norte Roberto Bernal, Ángel García, Max Elguézabal, todos ellos médicos y conocoderes del tema de Covid-19.



En total había cinco personas en la misma mesa y según dicen, ninguno con cubrebocas.



Llegó el empleado del establecimiento a poner orden. Amablemente les comentó que si iban a estar en la misma mesa no podía atenderlos, tenían que estar separados.



Los galenos y funcionarios estatales no tuvieron de otra nada más que apechugar y separarse. Al final usaron tres mesas y a la distancia tuvieron que platicar.



NADA CON ANCIRA



Como si fuera una papa caliente, ningún magistrado quiso revisar la legalidad de la orden de aprehensión contra Alonso Ancira.



Los abogados del todavía presidente del Consejo de Administración de AHMSA presentaron la solicitud de ejercicio a la Suprema Corte en un intento por invalidar la sentencia de una Jueza.



Una vez desechada la solicitud de Ancira, su amparo será resuelto en definitiva por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal.



Para el Juzgado que lleva el caso del empresario la orden de aprehensión por lavado de dinero girada en mayo de 2019 sí reúne los requisitos mínimos para su validez.



CORRUPCIÓN



Reyes Flores Hurtado descubrió el hilo negro, la corrupción que existe en el Gobierno de la 4T.



Para el delegado federal habrá otros culpables, los de administraciones anteriores que siempre han señalado.



Pero Reyes pudo constatar la corrupción que hay en las aduanas a casi 2 años de gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador.



Lo bueno es que ya se pudo comprobar y ahora a tomar cartas en el asunto.



SIN VIRUS



La cuarentena del vocero particular de Alonso Ancira fue nada más de una semana.



Y es que ayer Gerardo Bortoni, que la semana pasada fue confirmado como positivo de Covid 19, fue visto en un evento el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



El presidente de la Unión de Organismos Empresariales dejó en entredicho las pruebas que aplican en Monclova.



Bortoni buscó una segunda opinión médica. Se fue a Monterrey a realizarse otra prueba y salió negativo.



Por aquello de las dudas, más de tres guardaron mucha distancia con el también presidente de la Canacar.



TOP TEN



La región norte del estado está en el top ten de los municipios con mayor incidencia de casos de Covid-19.



En primer lugar está Piedras Negras donde gobierna Claudio Bres que en los últimos días ha sido golpeada por la pandemia con un crecimiento acelerado en los casos.



El otro municipio de la lista es Ciudad Acuña, en el octavo lugar.



Miguel Ángel Riquelme que ayer anduvo por Monclova y Acuña llamó a la tranquilidad, pero con la exigencia de mantener las medidas sanitarias necesarias para romper con la cadena de contagios.



ANIMADOS



Cada quien con sus cifras y el PAN estatal tiene las suyas que les auguran el triunfo en la elección que viene.



En la teoría no está nada mal que Jesús de León Tello eche las campanas al viento, les da ánimos a sus candidatos, pero en la práctica la realidad es otra.



José Luis Castro ha tenido que andar de aguador para hacerse notar en Ciudad Frontera.



Se le pegó a Ramiro Liñán recorriendo con pipas las colonias de la ciudad del riel.



Es lo más que ha hecho el precandidato que sigue siendo un desconocido en Castaños.



Rolando Valle no da pie con bola. Fue a Progreso y muy apenas le pudieron juntar a cinco personas. Esta semana anduvo en Candela y con el desaire de la militancia.