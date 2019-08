06 Agosto 2019 04:10:00

Regañan a Guadiana

¿El senador Armando Guadiana en realidad cree que en la Comisión Federal de Electricidad son tan ingenuos, o corruptos como para ignorar, o hacerse los de-sentendidos de que los carboneros locales y la Prodemi les venden gato por liebre?



Pues no, le respondió el zacatecano José Manuel Muñoz Villalobos, subdirector de Negocios no Regulados de la paraestatal, para más señas, el mandamás en empresas como las centrales carboeléctricas de Nava.



“Ni tan pendejos, ni tan corruptos; somos muy capaces”, le dijo ante los señalamientos del supuesto triangulo de corrupción entre CFE, Prodemi y carboneros para entregar toneladas de tierra, como si se tratara de mineral a las plantas productoras de electricidad.



Dos rayitas…

El revire del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad al legislador y empresario coahuilense, ocurrió el sábado en Sabinas, durante la reunión del director general de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz y del gobernador Miguel Riquelme con carboneros de la región.



Prácticamente le dijeron que le baje dos rayitas al volumen de las acusaciones que acostumbra soltar con ligereza y se sume al trabajo coordinado con los demás productores de carbón y para más de uno, con lo del sábado se confirman las versiones de que el legislador ya no las trae todas consigo en la 4T.



La Cuarta visita

Con recortes presupuestales, amagos permanentes a sectores productivos como el acerero y lechero; como sea, pero el próximo domingo Coahuila se convertirá en el estado con el mayor número de visitas de Andrés Manuel López Obrador como presidente de

México.



Anoche se confirmó que el Mandatario recorrerá el Hospital Ixtlero en Ramos Arizpe, con la idea de echar un ojo a sus instalaciones y enterarse personalmente de las necesidades y quejas de los derechohabientes. Vienen cosas buenas para el Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS) y el Presidente hará anuncios importantes durante su estancia en Coahuila.

El Presidente hará el recorrido junto al gobernador Miguel Riquelme y el chiapaneco Zoé Robledo Aburto, para más señas director general del IMSS.



Lo quieren ver

El motivo de la cuarta visita presidencial amerita la presencia del coahuilense Javier Guerrero García, por lo menos es lo que dicen los bienquerientes del originario de San Pedro, pues como se sabe, está a cargo de la Secretaría General del IMSS y hay pretexto para acompañar en su propia entidad al presidente López Obrador.



Como es natural, sus fans consideran que el acompañamiento de Guerrero con AMLO le daría impulso a sus aspiraciones políticas. Quiere ir por la grande dentro de cuatro años, pero hay quienes consideran que no le caería mal una curul en la renovación del Congreso local del próximo año. Tendría plataforma estatal y finalmente alguien arrancaría los motores de Morena, señalan.



Guerra de rechiflas

Quien sí tiene asiento asegurado para el próximo domingo es Reyes Flores Hurtado, superdelegado, representante del Gobierno federal, coordinador de delegaciones en Coahuila o como se denomine su cargo.



Pero en vísperas de la visita presidencial, entre el equipo de la cuarta transformación en Coahuila hay preocupación por el tema de las porras y rechiflas. No han sido pocos los regaños del Presidente a los organizadores de los eventos cuando el público se lanza en contra de gobernadores amigos, como es el caso de Coahuila y la idea es que eso no vuelva a pasar por acá.



En todo caso, nos dicen, el Presidente no se iría limpio, pues llegará a Ramos Arizpe, terrenos en los cuales el alcalde priista, José María Morales, tiene control político.



Son los mismos

Pocos y no tan escandalosos resultaron los empleados del Hospital Universitario de Saltillo, que un día sí y otro también, sacan dos o tres pancartas y se instalan frente al acceso para hacerse visibles, protestar y pedir la cabeza del director, Lauro Cortés Hernández.



Nos comentan que siempre son los mismos pues ni sus compañeros les siguen los pasos. Están identificados como conflictivos y arrancaron las propuestas cuando se les acabaron los privilegios laborales a los que estaban acostumbrados, como dejar colgado el trabajo para ir a cumplir horario en otro lado. Por eso el HU estaba como estaba, nos

aseguran.



Le sacan la vuelta

Como todos están involucrados, también todos le quieren echar tierra al caso del bono económico extra que se endosaron los regidores, síndicos y alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, equivalente a una quincena de sueldo y por el simple hecho de que estaba en puerta el periodo vacacional.



En el cabildo están representados Morena, PRI, PAN, Encuentro Social y los “independientes”, y con excepción de los primeros, el resto votó a favor del regalito. Finalmente a nadie le amarga un dulce.



El caso es que tanto la dirigencia estatal del PAN, de Jesús de León Tello, como la del PRI, de Rodrigo Fuentes Ávila, hacen como que la virgen les habla y le sacan la vuelta al asunto. En otros momentos, por menos que eso hubo expulsiones.