22 Septiembre 2020 04:10:00

¿Regidora independiente a PN?

En los próximos días o a más tardar en la primer semana de octubre se podría decidir sobre quien sustituirá la silla que dejó vacante el amigo Moisés Lechler, quien falleciera hace casi tres meses víctima de Covid-19…



Si se aplica la misma regla que se aplicó para decidir al sustituto de Anselmo Elizondo Dávila, quien dejó su silla de regidor número 11 de la planilla ganadora para ser director de Obras Públicas, entonces por ‘‘Moi’’ entraría Ramiro Ríos Moreno, pero las cosas aún no se deciden…



Podría ser en efecto Ríos Moreno el que cubra a Lechler aunque también se menciona y pudo haber sido incluido en la terna Moisés Lechler Rangel, hijo del regidor fallecido o incluso el regidor suplente número cinco, Luis Fabián Nava González…



Eso lo resolverá el Congreso en los próximos días pero aparentemente los legisladores están a la espera de que llegue otra solicitud para sustituir una regiduría más en el cabildo nigropetense..



Resulta que en días recientes, la profesora Melissa Garza Ramos por motivos personales solicitó licencia a su cargo aparentemente por seis meses, pero dependiendo si acomoda sus cuestiones personales laborales podría o no retornar al Cabildo…



Por ello, deberá de sustituirse a la profesora Garza Ramos quien sustituyó la silla que debería ocupar Sonia Villarreal…



Si la regla que se aplicó el año pasado para sustituir la posición de primera regidora se respeta de nueva cuenta, podríamos tener en ese lugar una regidora con tendencia independiente, pues dentro de la lista de la planilla priísta que perdió la alcaldía, debería proponerse a Aida Cantú, exsecretaria general del PRI municipal, quien decidiera dejar a un lado la política el año pasado, precisamente luego de que no ocupó ella la regiduría como se pensó en un principio podría ocurrir…



Si Aida Cantú queda como regidora podríamos tener en el Cabildo una regidora independiente…





Muchos profes deberán jubilarse



Ahora que la pandemia ha mostrado una nueva realidad en el tema educativo y justo cuando el secretario Higinio González desea comenzar a experimentar la siguiente etapa de modelo hibrido de educación, ya han comenzado a presentarse resistencia en muchas escuelas primarias y secundarias por parte de maestros para retornar a las aulas aunque sea sin alumnos…



Y es que la Secretaría de Educación ha instruido a los directores que ejerciten a su platilla de maestros para que acudan poco a poco a las aulas, primero algunas horas y conforme la pandemia se controle de manera local y estatal, hacerlo ya por el turno completo y finalmente comenzar a recibir a los estudiantes en grupos reducidos en días alternos cada semana…



Pero los profes son temerosos y ven por su salud porque hay una buena cantidad que están en edad de riesgo, que ya deberían jubilarse, otros que padecen enfermedades crónicas o condiciones que los hacen vulnerables y por ello es que hay mucha reacción negativa a volver a las aulas al menos antes de enero…



Veremos cómo es que los convencen, si obligándolos a incapacitarse, a usar su año sabático o simplemente a que renuncien a su plaza, porque la educación va a su siguiente etapa ya…





Reclamaría Semarnat restauración de Tajo norte



Ahora que Micare y Minosa entraron en liquidación, donde se prepara una embestida, es en la Semarnat a nivel federal para exigir que las subsidiarias de AHMSA terminen la restauración de lo que en su tiempo fue el Tajo Zacatosa o Norte…



Y es que si bien ese espacio se explotó por varios años con autorización correcta en todos los niveles, hoy por hoy se ve el lugar abandonado y con una gran hondonada sin restaurar y en donde ya las cercas perimetrales han desaparecido en buena parte del terreno…



Sólo se tiene una parte restaurada en donde está el proyecto inconcluso del Bosque Urbano, pero el resto, que es la mayoría es un gran hoyo de decenas de hectáreas que por su lugar poco accesible no se ve, pero que quienes habitan cerca de ahí si entienden la urgencia de que haya un trabajo de restauración…



No duden que en el futuro no muy lejano sea el propio delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien inicie el reclamo de la restauración de ese espacio que suma un buen número de hectáreas y que se convertirá en una piedra más en el zapato para la problemática de AHMSA y Micare…





Rumor de venta de casino Kickapoo



Este fin de semana corrió como pólvora el rumor de que el casino Kickapoo había cambiado de dueños, que el Consejo de la tribu había decidido venderlo y que ya había nuevos dueños e incluso ya se habían hecho cargo durante el fin de semana del control del negocio millonario que las apuestas representan en esta zona de Texas…



La realidad es otra, la tribu que encabeza Erasmo Garza, descendiente de Chacoca Ánico e integrante del concilio de la tribu, ha aclarado que no hay nada de eso y que solamente se trata de un cambio de administrador quien proviene de Houston…



El casino como tal no se puede vender ni traspasar pues es una concesión del gobierno federal a la tribu India y que puede operar sólo en esos territorios autónomos, porque en Texas los casinos y casas de apuestas están prohibidos como tales…



Por lo pronto el casino permanece cerrado, es una zona de altísimo riesgo de contagio de Covid-19 y si consideramos que muchos vienen desde otras ciudades y de México a apostar, el riesgo es más alto de que ahí surja un brote de coronavirus…