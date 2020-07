25 Julio 2020 03:10:00

Región Centro en manos del Covid 19

Duro le está pegando a los municipios pequeños de la Región Centro el maldito virus que dicen los expertos, llegó para quedarse...



Nadadores se había mantenido con uno o dos casos desde marzo....



Y ahora funcionarios de primer nivel y hasta el alcalde Abraham González, resultaron contagiados...



Le endilgan la fuente del contagio a la secretaria del secretario del Ayuntamiento, Julio César Benítez, quien se fue a Lamadrid con familiares y desde allá se trajo el coronavirus...



No se han dado a conocer los nombres de los funcionarios contagiados, pero si es la secretaria del secretario la “paciente cero de Presidencia”, pues muchos piensan que el joven Julio César puede estar en la lista...



Por otro lado está Lamadrid, que de la noche a la mañana de estar en cero casos desde marzo, se llenó con 46 positivos...



Sacramento también fue sacudido con otros 8 casos positivos y San Buena con otros cinco más...



Eso debe alertar a las autoridades, porque evidentemente hay relajación en los protocolos de salud...



Desde hace varias semanas, los filtros sanitarios en los municipios no están operando...Eso aunado a que a la gente le vale un reverendo cacahuate la contingencia, pues la cosa se está poniendo difícil...



Y es que en esos pueblitos, incluido Ciénegas y Ocampo, donde también hay más casos nuevos, tiene sistemas de salud bastante deficientes y en caso de que la salud de las personas contagiadas se complique, van a venir a dar a la Clínica 7 del IMSS, donde ya falta poco para la saturación, porque ayer sumaban 46 personas hospitalizadas...

Bajo esas condiciones no queda de otra que encomendarnos a Dios, porque la gente no hace caso y dicen que a fuerza, ni los zapatos entran...



Preocupación en el PRI...



Quien anda con el Jesús en la boca y no precisamente por la contagiadera de coronavirus, es el dirigente del PRI en Monclova, Alberto Medina...



Y es que le hace un llamado a los”calefactos” que andan ya bien alborotados con la idea de ser alcaldes, les pide que se apacigüen, que primero deben sacar adelante la elección de diputados locales que es en octubre y ya después verán lo de los candidatos a la alcaldía...



Y es que tiene razón en andar preocupado, porque el PRI pierde todas las elecciones en las que participa en Monclova...



Pero no tiene que echarle toda la culpa a la militancia, porque debe entender que mientras manden de candidatos a puro “garifero” van a seguir perdiendo...



El distrito en éste momento está en manos del PAN porque el candidato del PRI que era el mismo Alberto Medina, no dio la pelea, o está muy quemado el PRI o de plano el candidato era malquerido o pueden ser ambas cosas...



Pero pues no escarmientan, porque también la candidata que llevan ahora a la diputación local es LUPE OYERVIDES, quien también perdió la Alcaldía...



Entonces si pierden que no se quejen porque nadamás están reciclando candidatos...



El lavadero de manos...



Pues que Emilio Lozoya ya empezó a soltar la sopa y dice que sobornó al panista Ricardo Anaya para autorizar la reforma energética, eso hace pensar que repartió a los panistas..



Ya salió Ernesto Cordero a decir que él no recibió ni un solo centavo...



Obviamente dicen que la sola acusación no es suficiente, que se necesitan pruebas de cada palabra...



Aquí el asunto será que no se proteja a nadie, aunque algunos “chapulines” ya estén en Morena...