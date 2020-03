10 Marzo 2020 03:10:00

Registro histórico

Pensar que hace un par de años buscaban y rogaban para tener candidatos, ahora Morena registró 125 aspirantes de todos colores e ideología que buscan ser candidatos a diputados locales por uno de los 16 distritos electorales de Coahuila.



Un lunes movido tuvo la Comisión, diría “entusiasta” el enviado de la dirigencia nacional Felipe Rodríguez cuando vio llegar a tanto solicitante de registro, los que se aceptarían así fueran priístas, panistas o ex militantes de cualquier partido.



Hay un revoltijo de interesados en competir en la elección del 7 de junio que lo mismo se anotó Lourdes Naranjo la esposa del ex alcalde panista de Saltillo Chilo López, que el priísta Carlos Román Cepeda.



Hubo también panistas o ex, Miguel Batarse y Nacho Corona, que juran pueden ganar los distritos 9 y 11 de Torreón y así hay gente influenciada por algún funcionario incrustado en MORENA.



Un reparto de candidaturas, distritos y billetes, dicen, con esa alianza MORENA-PT, que por cierto está impugnada, el caso es que a los “peteistas” les tocaría poner candidatos en los distritos XII Y XIV, ¿y adivinen?...Ya están asignadas.



Como en cada elección le llegaron al precio al dueño del PT.



La coalición Morena-PT tendrá candidatos en el I, III, IV, XIII, XV y XVI.



MORENA tendrá candidatos en el distrito II, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI.



La decisión de la Comisión Electoral Estatal que integran Elisa Catalina Villalobos Hernández, Hortensia Sánchez, Melba Farías, Felipe Rodríguez, Ariel Maldonado Leza y Diego del Bosque, será entregada el viernes 13.



La decisión final estará en la Comisión Nacional o sea entre Yeidckol Polevnsky, Hortensia Sánchez hermana de la diputada Miroslava y Felipe Rodríguez.



Una decisión que puede venirse abajo, si los cuatro fantásticos de grupo no se ponen de acuerdo en el reparto de las candidaturas, porque hay impugnaciones interpuestas y pueden quedarse sin nada ..



La propuesta era 4 candidaturas para cada uno, Yeidckol, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas, quienes tienen representantes o emisarios en Coahuila.



Pluris a la tómbola



Tal y como lo hicieron la elección anterior, donde salió Elisa Catalina, las diputaciones plurinominales será mediante tómbola el día 22.



Dirán que harán asambleas distritales se postularán 5 hombres y 5 mujeres por distrito los que entran a la rifa el día 22.



Un método que en MORENA les causa orgullo, por lo que declaró Rodríguez, de ahí sale el 95 por ciento de candidatos, no pues sí que se organizan a toda eme.



Presuntos en la 5



Vinculado a proceso penal el ex líder magisterial de la sección 5 José Luis Ponce y su tesorera Maricela Cota por ejercicio indebido de funciones y peculado en “cuantía mayor”.



Se habla del quebranto de 3 millones 600 mil pesos del Fondo de Ahorro de los trabajadores, una bicoca diría Pancho Gaytán, líder opositor, al compararlo con el saqueo y robo en la Sección 38 donde no se investiga y ni ejerce acción penal.



Agradecido debe estar Ponce que llevará su proceso fuera de prisión aunque tendrá que ir a firmar cada lunes.



Encargo a la UIF



Lo mismo pasa con la Unidad de Inteligencia Financiera que revisa a ciertos personajes pero se olvida de otros, por lo que los del Sindicato Democrático le piden que revise el origen de la riqueza del senador Napoleón Gómez.



Mera sugerencia, para que la cosa sea pareja, diría Ismael Leija el líder del Sindicato que hoy cumplirá con la encomienda, la marcha, en favor de AHMSA a partir de las 3:30 del Ave Fénix a la Plaza Principal.