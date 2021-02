19 Febrero 2021 03:00:00

Regresa El Chato

CON 38 AÑOS de edad, y tras de tener actividad en la temporada del 2019 con los Saraperos de Saltillo, el “Chato” Jorge Vázquez acaba de anunciar su regreso de nueva cuenta con el conjunto de casa, y seguramente intentara con esta retorno buscar ya su despedida aunque el sinaloense al parecer todavía tiene mucha cuerda.



JORGE ES UN nato productor y como dato estadístico en tan solo tres temporadas logro cosechar 287 carreras impulsadas y esta únicamente a 77 de lograr la marca de las 900 para colocarse dentro de los mejores en la Liga Mexicana de Beisbol, aunque muy lejano de la marca de 1928 que tiene actualmente Nelson Barrera Romellon.



TIENE 13 TEMPORADAS actualmente en la Liga Mexicana de Beisbol, sin incluir las tres en donde jugo en las ligas de doble y triple AAA de los Estados Unidos y lleva 908 juegos en donde ha participado en el beisbol profesional, por lo que con Saraperos buscara llegar a los mil juegos, que será una buena marca personal.



HAY QUE RECORDAR que en la última temporada del 2019 con los Saraperos, fue una buena campaña, porque tras de participar 75 juegos, tomando parte en 267 veces al bat, con un total de 47 carreras anotadas, derivados de 85 imparables, destacando nueve doblete y 20 cuadrangulares para producir 68 carreras, además de 19 bases por bolas y 66 ponches.



FUE UNA GRAN temporada por parte del culiche, que merecía recibir una mención por parte de la Liga Mexicana de Beisbol, por aquella del retorno del año, pero ni tan siquiera una mención recibió, pero esto sin lugar no demeritó la labor que realizo este gran pelotero que ya anuncio su retorno con Saraperos y seguro que llegara con las pilas bien recargadas.



PORQUE LLEGARA ASI?, simple y sencillamente porque no ha tenido actividad en las últimas dos temporadas en la Liga Mexicana del Pacifico, y llegara totalmente descansado y recuperado de algunas viejas lesiones que padece, esperando que el descanso le haya sentado muy bien y que llegue con las pilas bien puestas.



POR OTRA PARTE ya se anunció el retorno de Willie Romero a la Liga Mexicana de Beisbol, luego de cuatro años de ausencia, y ahora vendrá como coach de la tercera base con los Mariachis de Guadalajara, por lo que estará regresando a la pelota mexicana, y aunque se menciona que ya no renovó contrato con los Gigantes de San Francisco en donde trabajaba como coach.



HASTA DONDE YO se, el venezolano tuvo una dificulta durante su última participación en la pelota mexicana, por lo que tengo entendido fue sancionado, pero ahora no se habla nada de esto, y que bueno que este de regreso, porque es un talentoso dirigente que ya lo vimos trabajando en la LMB, y antes de esos le toco estar con Saraperos en los años de campeonar.



Y SEGURAMENTE QUE algunos aficionados lo estarán recordando, porque dejo constancia de su gran trabajo que realizo como jardinero y su bateo oportuno que dio muchas carreras a los Saraperos en su momento, que significaban triunfo y una buena actuación tanto en casa como fuera del Parque Madero.



YA PARA CONCLUIR, vaya nuestras sinceras felicitaciones para Melo asistente de mantenimiento del Parque Madero y del director general del equipo, Gerardo Quezada Frías que acaban de cumplir años y seguramente no se pudo realizar ningún festejo por aquello de la contingencia sanitaria.



TAL PARECE QUE esta semana la directiva de los Saraperos no tiene nada que informar, pero ya la próxima estarán en condiciones en dar a conocer importantes noticias a los aficionados que están ansiosos por conocer que pasa con su querido equipo y porque ya quieren estar de regreso en el Parque Madero, ya que se va a cumplir exactamente un año que no han acudido a disfrutar de su equipo y su deporte favorito.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS