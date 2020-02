12 Febrero 2020 04:10:00

Regresa Memo Anaya

El que regresa por sus fueros a la política estatal es Guillermo Anaya Llamas. No le fue bien como candidato a gobernador, luego le pasó lo mismo cuando le tiró al Senado de la República y en la siguiente Legislatura estatal tiene amarrado un asiento, pues va como primero en la lista de preferencias que se presentará ante el Instituto Electoral de Coahuila.



Si los astros se le alinean, el exdiputado federal respirará oxígeno puro para afianzarse en el control de la dirigencia estatal, en donde por ahora tiene como alfil a Jesús de León Tello y, ¿por qué no?, pensar de nuevo en la Gubernatura y aplicar aquello de que la tercera es la vencida.





Otra vez



Por cierto, la dirigencia del Partido Acción Nacional en Coahuila asomó lo que será su estrategia de campaña frente a la contienda por el Palacio de Coss. Tal como en las elecciones estatales de 2017 y después en las municipales del 18, en 2020 la bandera del albiazul será el de la deuda y por lo pronto Jesús de León Tello enfiló los cañones a la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier.



En los últimos procesos electorales la campaña no les funcionó, pero por lo visto no van a cambiar la estrategia.





La gran vida



Préstamos ilegales e impagables financiados con recursos del fondo de ahorro del magisterio para familiares de los principales implicados en el fraude en la Sección 5 del SNTE, y viajes al extranjero, incluso a Disney World, son parte del entramado que se irá clarificando conforme avancen las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción.



Por los siguientes cinco días el caso estará en impasse; José Luis N, todavía secretario general en funciones, tiene ese lapso para comprobar su inocencia; de lo contrario, un juez le quitará el beneficio del amparo para evitar su detención.





Semana de licencias



A más tardar el sábado deberán estar sin responsabilidades públicas los funcionarios que pretendan competir por una diputación local. Ojo, no es el caso para los legisladores que no le hacen el feo a la posibilidad de ir por la reelección.



En el caso del PRI, como lo anticipamos, serán contadas las salidas de cargos en el gobierno y también los diputados que tratarán de repetir. De la administración estatal salen Jesús María Montemayor, director del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed), quien va por el Distrito 3, y la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Guadalupe Oyervides, virtual abanderada por el Distrito 5 de Monclova.





Salen del Cabildo



En el Cabildo de Saltillo también habrá cambios, pues como se sabe, el Distrito 14 está entre la síndica Lydia González y la regidora María Bárbara Cepeda, quienes, por cierto, al verse en medio de la disputa por la nominación, hasta la amistad de años están a punto de perder.



Por el lado del Partido Acción Nacional también hace aire y a la regidora Teresa Romo Castillón le echan porras para que vaya por una candidatura… con lo carcomido que está el PAN en la capital del estado, hay quienes aseguran que es la única militante en posibilidades de sacar la casta.







La despedida



Jesús María Montemayor Garza, “La Chuma” para sus fans, se despidió del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed), pues tiene lista la camisa de candidato a diputado local por el Distrito 3, con cabecera en Sabinas.



El también exalcalde de Sabinas acompañó este martes al gobernador Miguel Ángel Riquelme en una gira de trabajo por Allende y otros municipios de la Región de los Cinco Manantiales, en donde se entregaron obras de mejoramiento para escuelas.



También anda en modo despedida Lupita Oyervides Valdez; este miércoles presenta el proyecto Origen de Cuatro Ciénegas, junto al dirigente de los restauranteros en Saltillo, Fabio Gentiloni, y María Fernanda Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila.





Ética pública



Quienes partirán semana en Saltillo son Brian Montgomery y Monique Murad, respectivamente City Manager de Oakley, California, y directora adjunta de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para México.



Tienen asiento de invitado especial en el foro Ética Pública para la Integridad, que coordina el Sistema Estatal Anticorrupción, y tuvo como promotores principales a la directora del Consejo Cívico de las Instituciones, Alejandra Wade, y a Octavio Chávez, director del International City Manager para México y América Latina.



En el foro van a coincidir con Lourdes de Koster, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y Teresa Guajardo, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Los trabajos arrancan temprano en el auditorio de la UANE; la conferencia de clausura la dictará el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval.