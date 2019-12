30 Diciembre 2019 03:10:00

Regresa RMV

A propósito de Rubén Moreira, el ex gobernador de Coahuila hoy diputado federal plurinominal, una foto circuló el fin de semana en donde aparece con la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yola Cantú y Melchor Sánchez.



Ellos son más que amigos, las visitas a Monclova por el ex gobernador son normales, lo raro fue que hicieran pública su presencia cuando siempre son reuniones privadas en casa de Melchor.



Dirían que recorrían los bellos lugares de Coahuila, la añoranza de tiempos pasados o hasta que fueron a conmemorar el natalicio hace 160 años de Don Venustiano Carranza.



Habrá quien les crea que fueron simples turistas, el gusto de pasear y dejarse ver para recordarlo como ex gobernador, cuando que nunca aparece en eventos políticos que preside Riquelme.



Su aparición le mete ruido al sexenio de MARS, que se levantó bonos a raíz de su actuación y firmeza en la lucha contra la delincuencia.



Cierto es que el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas está en la mira de grandes inversionistas, tipo Carlos Slim, pues saben que la tierra de Carranza es un polo de desarrollo turístico y quien tenga dinero querrá invertir y hacer negocio.



NI LA FELIZ NAVIDAD



El que de plano se desapareció del escenario público y social fue nada menos que el Senador Armando Guadiana Tijerina, que hasta los primeros días del mes de diciembre daba cuenta de todo, después del 15 ni de la Navidad se acordó.



Algo raro en Guadiana, que durante todo el año hizo uso de las redes sociales para dar cuenta de dónde andaba, qué hacía y hasta qué comía.



Recorrió todo Coahuila asistiendo a todo tipo de reuniones, eventos sociales y hasta políticos, de sus últimas apariciones fue en el informe del alcalde panista Jorge Zermeño.



Los asegunes de la política es que Guadiana dejará la senaduría para irse de embajador de España, con lo que empezó a bromear, ahora dicen que se tomó los días de asueto para descansar y entrar en reflexión profunda por su retirada.



El caso es que ni de dar la Feliz Navidad ni buenos deseos para el 2020 les dio a sus seguidores, amigos o a los coahuilenses, ¿le amargarían la Navidad?.



QUE NO Y QUE NO



Hay resultados, hay proyectos que se consolidarán en el 2020 gracias a las buena relación que hay entre el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje y el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme.



El plan de trabajo del segundo año y periodo administrativo, se contempla una inversión importante que beneficiaría la infraestructura de diversas instituciones educativa.



“Lencho” se declara funcionario 24/7, ya que desde que asumió el cargo se mantiene todo el tiempo atendiendo la encomienda, que ni de su rancho se ocupa, diría.



Que no está interesado en ser candidato a diputado local, ni ahora ni después como tampoco le han insinuado siquiera su participación o que vaya a pedir licencia, así que él sigue planeando a futuro desde donde está ahora.



No será la primera vez que “quiten” a un alcalde, la rumorología es común en cada administración, en Frontera se da mucho por grupos antagónicos del mismo partido apoyados por ataques de los de oposición.



Uhhh la de veces que quitaron a “Chuy” Ríos, del que decían que no lo quería el Gobernador, en ese tiempo Rubén Moreira, lo mismo se dijo del panista Amador Moreno por las irregularidades financieras y se agudizó con el incidente de su hijo.



Los dos terminaron su periodo con aciertos y desaciertos, amados por unos y aborrecidos por otros, ambos quieren regresar al escenario político.



Al único que sacaron de la alcaldía para hacerlo diputado, luego de Frontera porque hacía travesuras en cada elección, hasta que sólo se fue del PRI, el RR, una personalidad muy distinta a la suma de los tres anteriores.