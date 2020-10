29 Octubre 2020 04:10:00

Relevo en Fondo de pensiones de PN

En donde habrá relevo es en el Fondo municipal de pensiones, esto luego de que el profesor Sergio González Treviño ha decidido retirarse del cargo y habló con el alcalde Claudio Bres quien le aceptó su renuncia…



El ahora extitular de pensiones, hombre serio, muy responsable y sobre todo que supo llevar su cargo con mucha sobriedad, se decidió a retirarse de la vida pública por motivos personales, con tal vez la necesidad de estar más en casa y atendiendo asuntos personales y muy seguramente también por el tema de la pandemia que tanto ha golpeado en todos los sectores y ámbitos de la vida y sobre todo a funcionarios públicos…



El alcalde Claudio Bres se ha decidido para el relevo en el cargo por un joven profesionista que será muy seguramente un buen elemento para esas responsabilidades, claro siempre con el respaldo del tesorero, Sebastián Guerra y de otros expertos en finanzas públicas y privadas…



A partir de ayer por la tarde, recibió el nombramiento Francisco Rodríguez Spence…



Festejos en el HGZ11

Donde dicen que se organizó una comilona, jolgorio y hasta música fue en el hospital general de zona 11 del Seguro Social, a cargo tanto el hospital como la pachanga, del director médico Tomás Solís…



Y es que resulta que el mandamás del nosocomio decidió organizar en el comedor de dicha unidad el festejo del Día del Médico, donde aprovechó para entregar reconocimientos a médicos que son el frente de batalla del coronavirus. Todo muy bien, sólo que hubo aglomeración de personal, sin sana distancia y a como andan las cosas en cuanto a contagios, pues a alguien de los asistentes no le pareció la idea y reportó todo ante el delegado allá en la capital del estado…



Dicen que por ello Leopoldo Santillán ya investiga cómo está el asunto, qué sucedió en esa reunión y cómo evitar que vuelva eso a suceder…



Mientras en la dirección médica dicen que ya planean un nuevo festejo y las jornadas de enfermería, pues todo les salió muy bien en el comedor del Seguro Social…



Recuperación de empleo en PN

En Piedras Negras la recuperación del empleo tras los efectos negativos de la pandemia ha sido extraordinario, con una buena respuesta de recontratación del sector manufacturero y también del comercio…



Se trata de un aliciente si consideramos el hecho de que en los primeros meses de la pandemia, en donde hubo un freno a muchas actividades, sobre todo de servicios y también paros técnicos de muchas empresas, la pérdida de empleo fue cercana a los cuatro mil puestos de trabajo…



Hoy con el retorno a las actividades y con la plena vigilancia en materia de protocolos de salud, en esta zona ya se han recuperado más de dos mil 500 empleos y eso habla muy bien de cómo la zona fronteriza es un sector de mayor retorno a la actividad económica…



En ese sentido hay que reconocer la labor que a nivel local ha realizado el alcalde Claudio Bres en coordinación con las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y que en el Subcomité coordina en esta zona el secretario de Inclusión, Francisco Saracho…



Los sectores que han retornado con mucha fuerza son el de manufactura, comercio e incluso el registro de trabajadores y trabajadoras domésticas, cifra que en esta región supera los 140 personas…



Olvidado Cinco Manantiales

Y mientras a los productores de carbón de la cuenca de Sabinas les han enviado una medicina para la crisis económica que enfrentan, al ceder la CFE contratos de compra de mineral por dos millones de toneladas a surtirse de aquí a diciembre del 2021, de quienes no se han acordado es de los empleados despedidos de Micare, Minosa y todo lo que implica, unos tres mil directos e indirectos, la mayoría de ellos de la Región Cinco Manantiales en donde se vive una severa crisis económica…



Los transportistas de carbón, refaccionarias, transporte de personal, talleres mecánicos, negocios al detalle y todo lo relacionado con la minería se desplomaron con la cancelación de compra de carbón a la subsidiaria de AHMSA, pero a cambio el Gobierno Federal no ha diseñado ninguna estrategia para salvar la economía de miles de familias…



De la misma forma que en la Carbonífera esos dos millones de toneladas son un respiro, acá en los Manantiales nadie ha vuelto la mirada para ver opciones o de instalación de nuevas empresas que compensen la pérdida del cierre de Micare, Minosa o alguna otra opción…



Ni el senador Armando Guadiana ni el delegado Reyes Flores han dicho algo al respecto, pues la cuarta transformación en esta zona si ocurrió, pero para el desplome de la economía regional…