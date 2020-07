14 Julio 2020 04:10:00

Relevo en Jurisdicción Sanitaria 1

No aguantó las presiones y quien lo recomendó ya no lo pudo sostener, así se dio la renuncia del doctor Hermilo Rodríguez a la Jurisdicción Sanitaria 1…



El relevo ya se dio y será quien se desempeñaba como subdirector del turno vespertino en el Hospital Chavarría, Alejandro Moscoso quien ocupará su cargo y a cómo están las cosas sus amigos no saben si felicitarlo o desearle toda la suerte y capacidad del mundo para enfrentar esa enorme responsabilidad que tendrá con el manejo de la pandemia del coronavirus…



Experiencia la tiene, es egresado de la UANL, tigre, como médico cirujano y partero también realizó especialidad postgrado en la Universidad Veracruzana por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, certificado por el Consejo Nacional de Salud Pública y trabajó en el IMSS como responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica tanto en el Hospital General de zona número 24 de Nueva Rosita, como en el Hospital General de zona número 11 de Piedras Negras, fue responsable del Servicio de Medicina Preventiva en ISSSTE y subdirector del turno vespertino del Hospital Salvador Chavarría…



Por lo pronto deberá de tener todo el apoyo a nivel local y sobre todo trabajar coordinado con el alcalde Claudio Bres, el IMSS con Juan David Martínez en la 79 y Tomás Solís Cortés en la Clínica 11…





Canalizarán pacientes a clínicas privadas



El que estuvo en Piedras Negras fue el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán, se reunió con el alcalde Claudio Bres y analizaron la situación de las camas Covid en la región así como también las estrategias a seguir en caso de que las cifras de hospitalizados aumenten…



Se analizan posibilidades incluso, sin que se saturen las camas Covid-19 en el Seguro Social, para que ya los pacientes de otros padecimientos sean atendidos en las clínicas y hospitales particulares, lo cual podría dar un desfogue y tranquilidad a la población, pues muchas personas no acuden a atenderse al IMSS por el temor a contagiarse de coronavirus…



El delegado señaló que se cuenta con reserva de ventiladores y camas Covid a nivel delegación y dejó en claro que hay aún capacidad de atención a enfermos Covid que requieran hospitalización…



Que bien que ese delegado se dio tiempo para darse una vuelta por Piedras Negras y Ciudad Acuña, y que bueno que el secretario general del IMSS a nivel nacional, Javier Guerrero, le ordenó que estuviera más al pendiente de esta parte de la delegación estatal, antes de que esto entre en crisis, una crisis más complicada de lo que ya se tiene…





Matilde Estrada, alcaldesa de Guerrero, positiva a COVID-19



La que inició semana con el anuncio de que padece el coronavirus fue la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada, quien desde muy temprano notificó de su condición a sus colaboradores y se aisló en su casa, desde donde atenderá los pendientes…



La alcaldesa señaló que se siente bien, que está asintomática y por ende atenderá las recomendaciones médicas de la Secretaría de Salud en el sentido de mantenerse en aislamiento durante esta cuarentena para que vean los médicos cómo es que evoluciona el padecimiento…



Se une a Antero Alvarado de esta zona norte como edil que enfrenta el Covid-19 y que recientemente estuvieron en Piedras Negras en las reuniones de evaluación del Subcomité…



Como personas activas, los alcaldes están expuestos a contagiarse y por ende es entendible el que eso suceda…





Se calientan los ánimos en Sabinas



Reclamos que han subido de tono en Sabinas por parte de la población ante la falta de agua potable en decenas de colonias, que incluso la gente ante la desesperación optó por alzar la forma de reclamo y se animaron a bloquear la carretera federal 57 a la altura del Tecnológico de Agujita…



Ahí mujeres, hombres y niños se instalaron en la carretera federal desde temprano y provocaron congestionamientos y atorones a miles de vehículos que usaban la carretera en ese momento…



La respuesta del alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal fue sencilla, mandó a arrestar a quienes encabezaban la manifestación…



Por la tarde de nueva cuenta la gente, no convencida por el asunto y la respuesta y afectadas por 43 grados de temperatura promedio ya en canícula nuevamente se manifestaron y la Policía Municipal de nueva cuenta arremetió contra ellos…



Nadie les ha dicho nada de su reclamo, el alcalde mucho menos pues lo que se trata es de esconder el grave problema de abasto de agua en Sabinas…