14 Junio 2019 04:10:00

Remy, la pérdida de 500 empleos

LA EMPRESA REMY, QUE EN años anteriores enfrentó dificultades en su operación en esta frontera ha decidido mover sus líneas de producción de arrancadores y alternadores automotrices que mantenía en esta frontera de Coahuila para trasladarlos a Reynosa en Tamaulipas…



EXTRAÑO EL CAMBIO, PUES Piedras Negras tiene una mano de obra calificada, la tranquilidad para operar en la región es de envidia y sobre todo la paz laboral y el diálogo que siempre han tenido con las autoridades de los tres niveles de gobierno es excelente…



ALGO PASÓ, QUE NO ESTÁ claro, pero ayer Sara Mijares, dirigente sindical de la CROC y Mario Alberto Morales, dirigente en el estado, estuvieron en Piedras Negras para dialogar con directivos y también notificar a los empleados sindicalizados, unos 400, más los de confianza poco más de 150, que Remy cumplió su ciclo en esta ciudad…



NI EL SECRETARIO DE TRABAJO ni el de Desarrollo Económico, Jaime García, informaron sobre las condiciones que se dieron para la pérdida de esos 500 empleos, pero algo sucedió que se deberá de cuidar en otras empresas, que como Remy, podrían decidir cambiar parcialmente sus líneas de producción a otras ciudades. Esperemos no suceda con más maquiladoras…



III

LOS QUE SE QUEDARON FRÍOS, precisamente cuando las temperaturas rondan los 40 grados, fueron comerciantes y transportistas, así como agentes aduanales de Piedras Negras, pues resulta que la Sagarpa, que tiene una minioficinitas en el puente dos y cuenta con una zona de inspección en la carretera 57 ahí por el kilómetro 12, entre Nava y Piedras Negras, informaron de buenas a primeras que no cuentan con cuartos fríos o que estos se encuentran descompuestos…



ESO SIGNIFICA QUE CIENTOS de toneladas de productos cárnicos entre ellos pollo, carne de puerco, menudo y tripitas, principalmente, se encuentran en riesgo de echarse a perder por semana porque los traileros están ahí en los patios de Sagarpa en espera de que los revisen para luego su carga ser distribuida a los centros comerciales dueños de la misma.

Pareciera que la medida es más una presión para que los importadores, agentes aduanales o transportistas “aflojen” algo para aceitar el proceso y que los cuartos fríos y los empleados de Sagarpa tengan incentivos para “trabajar”…



NO ES LA PRIMERA VEZ que “diseñan” estas estrategias para doblar a los importadores o transportistas y que paguen cuotas por cada tráiler…



OJALÁ Y QUE EL SENADOR Armando Guadiana y el súper delegado Reyes Flores Hurtado investiguen qué pasa en Sagarpa delegación Coahuila…



III

AYER EN EL PARQUE NIÑOS HÉROES de Monterrey, se reunieron autoridades militares de las regiones y zonas militares, así como las secretarías de Seguridad y fiscalías estatales y las delegaciones de la Fiscalía General de la República para establecer el Comando Norte de los estados, con la finalidad de establecer estrategias ante los retos comunes que se tienen para esta región…



PREOCUPA A COAHUILA QUE EN Nuevo León se tenga detectado un número elevado de grupos delincuenciales operando y por ello es que se pretende con el esfuerzo de los tres estados hacer sinergias y obtener mejores resultados…



NI DUDA CABE QUE Aldo Fasci requiere de ayuda, lo mismo en Tamaulipas, por ello es que Coahuila también necesita que haya buenos resultados en los estados vecinos para que no haya una contaminación de problemas…



POR AHÍ ESTUVIERON EL Secretario José Luis Pliego y el fiscal Gerardo Márquez, quienes han tenido buenos resultados en Coahuila y buscan aprovechar eso para compartir experiencias con los vecinos…



III

LUEGO DE GESTIONES, REVISIONES y tiempo de espera, por fin ha comenzado en Piedras Negras la entrega de las becas Benito Juárez que se habían retrasado casi seis meses en Piedras Negras…



CON LA ENTREGA A ESTUDIANTES de nivel medio, bachillerato, ya se elimina la presión que se tenía entre los jóvenes que vieron rota la continuidad de lo que antes eran becas Prospera…



OJALÁ Y QUE NO HAYA DEMORA más días en el caso de los estudiantes de nivel profesional, un grupo que ha criticado duro a la Cuarta Transformación por lo desorganizado de esta entrega…



ESPEREMOs QUE YA ESE tema quede normalizado para la subdelegada Rocío Domínguez Vital…