05 Junio 2019 04:10:00

Renuncias en el PRI de Piedras Negras

MIENTRAS QUE EL PRESIDENTE del PRI en Piedras Negras se esfuerza en convocar a los interesados para la renovación de las presidencias y comités seccionales, ayer las redes sociales sorprendieron al dirigente tricolor con la publicación de la carta de renuncia de la señora Aída Cantú, quien se desempeñaba como secretaria general del comité municipal…



LOS MOTIVOS QUE EXPRESO EN su misiva de renuncia señalaban aspectos personales, como el hecho de que se integrará a un proyecto en la iniciativa privada y que por ello no podrá dedicar el tiempo que requería al partido ni a la responsabilidad que recientemente le habían conferido…



POR ELLO ES QUE la ahora exsecretaria del PRI ya no estará más en el partido y se dedicará a su labor dentro de Protecani y a su responsabilidad en la iniciativa privada…



LA REnunCIA CAUSA EXTRAÑEZA e incluso algunos especulan que fue por el tema de la regiduría que estaba muy perfilada para que Cantú la ocupara y que parece que finalmente entrará en conflicto por lo reclamos de Nueva Alianza…



III

POR LO PRONTO RAúL VELA tiene chamba y es que en menos de dos semanas tendrá esa elección para renovar los comités seccionales y entrarle de lleno a lo que se requiere de registrar a las planillas interesadas en participar por los 242 seccionales que el PRI tiene…



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN dicho proceso interno son los militantes con registro vigente y por ello es que se deben acercar al partido para confirmar su registro…



EL PARTIDO REQUIERE DE unidad y que esos comités trabajen para que sirvan de plataforma o de estructura para las elecciones constitucionales que se realizarán el próximo año para renovar el poder legislativo…



III

NADA ESTá CLARO EN ESE sentido, pero el encontrar restos humanos o un cuerpo sin sus extremidades hace suponer que ya los cocodrilos causan estragos en el cauce del Río Bravo…



AYER PESCADORES QUE SE encontraban a la altura del poblado de El Indio en el condado de Maverick, reportaron el avistamiento de un cuerpo sin vida flotando en el río Bravo…



CUANDO LAS AUTORIDADES LLEGARON para revisar el reporte se encontraron con que se trataba de un cuerpo de una persona del sexo masculino, pero con sus brazos, piernas y cabeza amputados…



AUNQUE ESO LO DEBERá de definir la necropsia de ley que se realizará en San Antonio o Laredo, Texas, por lo pronto el que esté desmembrado de esa forma y precisamente cuando se habla de que hay un cocodrilo, o varios, enormes en el cauce del Bravo es para preocuparse…



LAS AUTORIDADES DE EAGLE Pass ya han sido claras al señalar que no se le causará daño al reptil ni se moverá de hábitat, por lo que los migrantes deberán tener cuidado a la hora de meterse al río…



EL FENóMENO MIGRATORIO ES GRAVE, se tienen cientos de personas a diario en intento de cruce hacia el río Bravo, pero con el peligro del cocodrilo las cosas no serán tan sencillas para animarse a cruzar a nado por el Bravo por parte de los visitantes que sin papeles se quieren meter a Estados Unidos…



EL SHERIFF DEL CONDADO de Maverick, Tom Schmerber, ya ha señalado que no se trata de capturarlo o eliminarlo, pues el animal se encuentra en su hábitat natural, por lo que la idea está descartada…



III

LA QUE ESTRENó CARGO también en esta semana fue la exalcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, tras ser designada por el gobernador Miguel Riquelme como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, instancia de gran importancia para darle seguimiento y coordinación a un tema trascendental como es la prevención del delito y el combate a la inseguridad…



ANTES SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, ahora Villarreal Pérez tendrá mucha mayor injerencia en los temas programas y asuntos de la seguridad, trabajará en los grupos de coordinación muy de cerca con la Fiscalía del Estado, con la Secretaría de Seguridad y con otras instancias que requieren de mucho acercamiento, incluso en la zona como es el Grupo Beta, el Instituto Nacional de Migración y otras instancias para el análisis de los fenómenos y la propuesta de soluciones o programas para enfrenarlos…