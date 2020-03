06 Marzo 2020 03:10:00

Reparte el PRI más nombramientos…

Como volantes de oferta se repartieron en el PRI de Frontera, los nombramientos a las presidentas de seccional, por fin las reconocieron como consejeras estatales y 200 de ellas, ocuparán este cargo...



Resulta que las pobres mujeres son las que más corretean el voto en las elecciones y son las que menos “huesos” alcanzan a la hora de la repartidera...



Y es que por estatuto, las presidentas de seccional, se convierten en consejeras municipales, pero nunca las toman en cuenta a las pobres y eso que acaban bien despeinadas y asoleadas en las elecciones...



En honor a la verdad, son las presidentas de secconal quienes se llevan el mérito en todas las elecciones, son las que más trabajan y a las que menos reconocen...



Pero como ellas no tienen un pelo de tontas, dicen que ese nombramiento es nadamás para tenerlas contentas, porque no quieren al candidato a la diputación local Ricardo López Campos, si ya se las saben de todas todas, no creo que el PRI no las conozca...



Las lideresas del PRI andan bien “rejegas” dijeran en mi pueblo, no quieren trabajar para ese candidato, por lo menos en Frontera, donde los dejaron sin candidato y sin suplente, es decir, el PRI no les dio nada y ahora con un papelito las quieren comprometer a que saquen a la gente a votar..



A algunas se les escuchó decir: “sirve nadamás para almacenar papeles en la casa”, ¡qué bárbaras! su partido las quiere apapachar y ellas no se dejan...



Parece que no les sirvió de mucha motivación el nombramiento...



Otro apapachado...



Y como las lideresas ya andan entonadas rechazando candidatos, ya le echaron el ojo al empresario gasolinero Gerardo Oyervides, quien dicho sea de paso, fue muy apapachado en los festejos del PRI...



Les llama la atención que el empresario anda muy activo con su labor social en las colonias de Frontera y ahí en el partido reparte abrazos y besos a diestra y siniestra...



Hay queines ya lo visualizan como candidato, no saben a ciencia cierta para qué cargo, pero la alcaldía el próximo año podría ser la opción...



Llama la atención que la gente ya lo reconoce, ya sabe quién es y a qué se dedica y también lo que hace en las colonias y se acercan a solicitarle ayuda...



Él ha dicho que la política no es lo suyo, ya veremos en unos cuantos meses...



Les cayó la multa...



Es al Partido Unidos de Humberto Moreira Junior, al que la autoridad electoral le impuso una multa de 79 mil pesos...



El motivo de la sanción fue que no comprobaron algunos gastos y lo que empeoró la situación es que hubo reincidencia en esa irregularidad...



Así es que ahora van a tener que pagar esta multa, si es que quieren seguir con sus intenciones de participar en posteriores elecciones...



Pues 79 mil pesos de multa es poco, porque faltan a la honestidad y traicionan al pueblo, cuando no manejan las finanzas de manera transparente, pero bueno vamos a esperar porque seguramente van a impugnar esta decisión para no pagar...



¿Por qué mentir?



Por mucho que el Gobierno Federal diga que no hay desabasto de medicamento contra el cáncer en los hospitales del país, es algo que no se puede negar cuando los mismos niños enfermos con sus padres salen a las calles a denunciar esta situación...



Cómo es posible que mientras el Gobierno Federal crea 20 mil empleos en un pais extraño, nuestros niños enfermos, convalecientes salgan a las calles a reclamar medicamento...



Candil de la calle, oscuridad de tu casa, dijera mi abuela...