18 Marzo 2020 03:10:00

Reparto en Morena

Entendieron o se sometieron para entrar a la elección de junio, lo de ganar está por verse, y la repartición de candidaturas a diputados locales entre los 4 fantásticos estaba ofertada entre los aspirantes al control nacional de Morena.



Un reparto equitativo entre Bertha Elena Luján Uranga, Yeidckol Polevnsky Gurwuis, Alejandro Rojas Díaz Durán y Mario Delgado.



A Bertha Luján lleva mano en los distritos 8 de Torreón, 13, 15 y 16 de Saltillo.



Yeidckol Polevnsky Gurwuis, puede atender los compromisos de su amigo el senador Armando Santana Guadiana Tijerina y poner candidatos en el Distrito 1 de Acuña, 3 de Sabinas, 10 de Torreón y 14 de Saltillo.



En el caso de Alejandro Rojas, decidirá quién abandera a Morena en el Distrito 2 de Piedras Negras, 4 de San Pedro, 6 de Frontera y 12 de Ramos Arizpe.



Por el lado del diputado Mario Delgado Estrada, decidirá en el 5 de Monclova, 7 de Matamoros, 9 y 11 de Torreón.



Este día en reunión interna definen quiénes de los más de 120 solicitantes reunieron los requisitos, mero pretexto, cada quien tiene sus compromisos.



En cuanto a la asignación de candidaturas plurinominales queda a decisión del CEN y la Comisión de Elecciones en apego al Artículo 44 de los estatutos, sin asambleas, encuestas y mucho menos tómbolas.



Qué decepción se llevaron algunos, algunos ya se veían en la lista de candidatos de plurinominales.



Retirada



El que decidió emprender la retirada de la contienda interna de Morena fue el regidor de Torreón, José Ignacio Corona Rodríguez, a quien le recordaron que su comportamiento con las damas no eran apropiados.



Como los meros machos envió su cartita a la Comisión Nacional de Elecciones, informando de su retiro, por congruencias al reconocer la agresión verbal contra la regidora Leonor Jacobo.



La convocatoria decía que aquellos que incurrieron en violencia de género no tendrían cabida, Nacho no se acordaba y se lo recordaron, y desistió en sus aspiraciones.

MARS con AMLO

El que se reportó en reunión con el Presidente de la República, fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para tratar temas de suma importancia para Coahuila, diría.



Y sí que hay temas de importancia, porque en el caso de la Región Centro y Carbonífera, es una crisis tras otra, la económica, desempleo y de remate la pandemia de coronavirus.



Una reunión sin precisión.



Vale más encierro



En el asunto de la pandemia del coronavirus, el ciudadano no espere que el Presidente de la República, el Secretario de Salud, el Gobierno del Estado o los alcaldes de cada municipio los cuide, cada quien cuidará de su salud y vida.



El ejemplo de los italianos que se tomaron el asueto como relax los tiene hoy “encarcelados” desde hace rato, desde ya el resguardo en casa y la distancia social.



A casi 100 los casos de coronavirus se llegó en el país, en Monclova se habló de algunos contagiados en la empresa Golden Dragon.



La Directora de Fomento Económico de Frontera, responsable o irresponsablemente habló de cinco empleados que estaban bajo observación y en cuarentena.



Los bancos de la ciudad decidieron restringir el acceso a 3 clientes, el resto debió permaneció en el exterior esperando turno, largas filas se vieron.



No es tiempo de pensar en beisbol, anunció el dueño de los Acereros, Gerardo Benavides, quien aplazó el arranque de la temporada.



Los parques Xochipilli fueron cerrados al público.



Se habla de 12 semanas, 3 meses, para superar la emergencia por la pandemia de coronavirus. El encierro, la distancia social y estricta limpieza puede contener la epidemia, vale más que lo crean.