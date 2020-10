31 Octubre 2020 04:10:00

Reportan muerte de Rosendo Burciaga





Desde Port Arthur, Texas, llegó a Monclova la noticia sobre la muerte de Rosendo Humberto Burciaga Saucedo, fundador del Partido Acción Nacional en Coahuila y su ícono en las décadas de los 70 y 80, cuando emprendió, a sangre y fuego, la defensa del voto que permitió al albiazul ocupar la Alcaldía.



Víctima de Covid-19, fue trasladado por su familia a la ciudad tejana; en Estados Unidos era conocido, por propios y extraños, pues consiguió asilo político luego de una golpiza que recibió en la Capital del Acero, en un hecho que jamás se aclaró.



Sus agresores lo dieron por muerto y por eso dejaron de golpearlo. Eran los tiempos de Óscar Flores Tapia y José de las Fuentes Rodríguez.



En Saltillo, le sobrevive su hermano Lorenzo, otro militante panista de los que desde hace muchos años no se dan.





La colecta no llegó



Por cierto, para el anecdotario. Luego de la golpiza con tintes políticos, que a la postre lo hizo huir por su vida a Estados Unidos, todavía se encontraba en territorio mexicano, en hospitalización, y en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se organizó de inmediato una colecta para apoyar a su familia a sortear los costos de hospitalización y medicamento.



El dinero que se juntó, el CEN lo envió a Coahuila a través del entonces diputado federal Juan Antonio García Villa, ahora diputado local y conocido entre los militantes del PAN como el diputado chambitas, por aquello de su afición, finalmente trunca, por acomodar jueces y secretarios en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.



“El caso es que ese dinero nunca llegó”, recordó Rosendo Burciaga, como una de sus anécdotas, durante un reconocimiento de la dirigencia estatal panista, el año pasado.





Chanona, no aguantó a Carlos



Cambios repentinos en la estructura de la Sección 5 del SNTE. Omar Pereyra Pérez relevó al frente de la dirigencia, a la chiapaneca Sonia Rincón Chanona, quien no duró ni un año en el cargo. En febrero, cuando llegó en lugar de José Luis Ponce Grimaldo, Rincón prometió poner orden, garantizar la unidad y no dejar la dirigencia sin antes convocar a elecciones internas. Ninguna de las tres cumplió y este viernes se concretó su salida. Presentó la renuncia, sin opción a retorno, al dirigente nacional del sindicato, Alfonso Cepeda Salas.



¿Será que la exsecretaria general de la Sección 40 del SNTE, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se rindió ante las presiones de Carlos Ariel Moreira y sus intentos por hacerse del control del organismo?





Anda como si nada



Por cierto, el que anda por las calles de Saltillo como si no debiera, relajado, sin preocupaciones aparentes y con tiempo de sobra, incluso para hacer fila de una hora en el banco, es José Luis Ponce Grimaldo. ¿Lo recuerdan? En la Sección 5 de SNTE lo tienen muy presente por el desfalco en el Fondo de Ahorro que dejó sin dicha prestación a miles de agremiados.



El caso es que como la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, no asusta ni con disfraz, el depuesto secretario general hace su vida normal, sin necesidad de esconderse ni de responder a los reclamos de los profes. ¿Qué tal?





¡80 por ciento!



Por segundo año consecutivo la calificadora internacional HR Ratings aumentó la calificación crediticia del Ayuntamiento de Ramos Arizpe y lo que más pesa en el resultado de la revisión es el pago del 80% de la deuda histórica de administraciones panistas y priistas que se arrastró y finalmente entró a un esquema de orden.



Ojo, el resultado no es obra de la casualidad. Con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, el alcalde Chema Morales Padilla se aplicó, sacó lupa, echó números, apretó el cinto a la Administración y tuvo dividendos suficientes para abonarle al pasivo, que hasta entonces parecía inalcanzable, sin descuidar las otras prioridades: agua potable, seguridad pública, empleo y combate a la pobreza. Ahí está la fórmula.





Para los trabajadores



Salario mínimo, y no Unidad de Medida y Actualización, es lo que propuso el diputado Emilio de Hoyos Montemayor como iniciativa de ley para regir y calcular la pensión de los trabajadores.



De acuerdo con el legislador de Unidad Democrática de Coahuila, se trata de una reforma constitucional para revertir los resultados desfavorables para los trabajadores, al mermar sus prestaciones en materia de seguridad social, con la adopción de la UMA. De entrada, el planteamiento del también presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss tiene el visto bueno de los grupos parlamentarios.