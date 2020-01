17 Enero 2020 04:09:00

Réquiem por una viuda…

O jalá seamos responsables –a los que tenemos la gran tarea de comunicar me refiero– y seamos conscientes de que la desgracia, no es para lucrar, ¡y menos con un entierro!



L a mujer que se ha ido es la viuda de Óscar Olaf Cantú Ramírez; para quien no le recuerde le digo: Montemayor llegó por Salinas –pero nunca sin ese, su gran amigo–



A la partida del gran Olaf, Malena sacó la casta, hizo de su profesión, su modo de manutención... –no sé si Martínez le conservó su pensión–



F uera, como haya sido –al estilo Calderón– a nuestro gremio le pido: mesura y consideración... el muchacho puede ser otra víctima –y necesita atención–



P.D. Agradezco en lo infinito el espacio en este gran diario, sin embargo es momento de cerrar este ciclo profesional... a Francisco y a Sergio, mi respeto sin medida; a mis lectores les digo: Es hasta luego –No despedida–