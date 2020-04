23 Abril 2020 04:07:00

Rescatando a los rescatistas

The Onion: “El Congreso asigna 2 anglotrillones para rescatar a la industria de rescate en apuros. Washington: para aliviar el gran daño que enfrenta el crucial sector financiero en medio del brote en curso de Covid-19, el Congreso de Estados Unidos anunció el martes que asignarían 2 anglotrillones para rescatar a la industria de rescate que lleva varias décadas luchando por su vida. ‘La industria del rescate está al borde del fracaso, por lo que para evitar una catástrofe total, estamos reservando 2 billones para rescatarla’, dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y agregó que el negocio de dar grandes sumas de dinero a las corporaciones para que puedan cubrir sus pérdidas está en la base del sistema económico de Estados Unidos, y sin ayuda toda la industria de rescate podría colapsar, lo que podría conducir a otra Gran Depresión. ‘Durante una crisis como esta la industria del rescate a menudo es la más afectada, por lo que estamos tomando medidas inmediatas, ya que nuestra economía depende profundamente del sistema de rescate; si los rescates no pueden funcionar, entonces Estados Unidos no puede funcionar. Una inyección de efectivo es absolutamente necesaria para asegurarse de que estas empresas en quiebra puedan inyectar efectivo en las empresas en quiebra’. En el momento de la publicación, el Congreso había firmado un proyecto de ley para asignar fondos para rescatar este rescate de la industria del rescate”. https://politics.theonion.com/congress-allocates-2-trillion-to-bail-out-stru-ggling-b-1842376525 VirusLa palabra viene del latín, que significa veneno o ponzoña.Un triple retoLa pandemia enfrenta a la humanidad con muchos desafíos, los cuales se pueden englobar en tres grandes retos en buena medida contradictorios:1. Salvar vidas (sobre todo vía confinamientos).2. Cuidar la economía (lo que se opone a los confinamientos).3. Mantener funcionando los hospitales, médicos y enfermeras (recursos muy escasos).Aguas y papelDos de los artículos que primero suelen agotarse en las estanterías de una tienda durante una compra masiva de pánico son las aguas embotelladas y los papeles de baño. ¿Por qué? Lo de las aguas se entiende: una persona puede sobrevivir semanas sin comer, pero solo días sin beber (y minutos sin respirar). ¿Pero el papel? Posibles respuestas: “Cuando desaparecen 50 paquetes de rollos de papel higiénico de los estantes, realmente se nota porque ocupan mucho espacio. Es mucho más ostensible que si desaparecen 50 latas de frijoles o de desinfectante para manos”. El síndrome FOMO (del inglés Fear Of Missing Out, o temor a perderse algo), es lo que se ve en muchas personas en crisis como las del coronavirus. El FOMO alimenta la adicción a las redes. Se piensa que si una persona está comprándolo (papel higiénico), si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme”. Esto es un reflejo de una sociedad y un estilo de vida urbanizados donde la comodidad moderna es lo que impera. “No estamos acostumbrados a la escasez y la privación, estamos acostumbrados a poder elegir lo que queremos, cuando queremos. Por lo tanto, la urgencia por conseguir papel higiénico es solo esta mentalidad”. Los cuadrados blancos y suaves de papel higiénico son un “lujo” diario del que muchos no están dispuestos a separarse mentalmente. “Creo que las personas quieren asegurarse de tener algunas comodidades en sus vidas si van a estar en casa con su familia durante mucho tiempo. El papel higiénico realmente no importa, está muy por debajo de la lista de supervivencia en comparación con otras cosas como la comida o el agua, pero es algo a lo que las personas se aferran como un estándar mínimo”. https://www.bbc.com/mundo/noticias-51893598 Quizá yo añadiría que el papel es relativamente barato (en circunstancias normales), ofrece una gran utilidad, una larga durabilidad, no es perecedero, no precisa de cuidados especiales como temperatura, etc.