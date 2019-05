02 Mayo 2019 04:10:00

Rescate obligado

Obligado, así fue el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad del rescate de los restos de los trabajadores que murieron en Pasta de Conchos, aseguran en la Región Carbonífera.



El mensaje lo dio a 13 años, 2 meses, 11 días de la tragedia y justo después de un dictamen de la Organización Internacional del Trabajo que le pide al Gobierno mexicano responder puntualmente al reclamo de las familias de los trabajadores, es decir, el rescate. ¡Vaya casualidad!



Cierto, AMLO prometió en campaña, desde 2012, que de llegar a la Presidencia de México iría sobre el rescate en Pasta de Conchos, pero llama la atención que el anuncio lo haga justo después del llamado de la OIT.



Además, esta misma semana, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, pisó base en Barroterán; sin reflectores y en la vivienda de una de las familias de los trabajadores, anticipó lo que este miércoles hizo formal el Presidente.







Muy incómodo



Muy incómoda resultó sin duda la reacción de Raúl Vera López al anuncio sobre la recuperación de los restos humanos en Pasta de Conchos. Prácticamente el obispo dijo al Presidente de la República que ningún favor hace a las viudas y madres de los trabajadores muertos con la reanudación de los trabajos de rescate, pues se trata de responder a una demanda de justicia y de cumplir con la responsabilidad legal del gobierno.



Además, don Raúl le dijo que si realmente quiere hacer justicia y llevar dignidad a la Región Carbonífera de Coahuila, debe enjuiciar a Grupo México, a sus directivos y sobre todo el Sindicato Minero que precisamente encabeza un protagonista de la Cuarta Transformación, Napoleón Gómez Urrutia. El prelado acusó a “Napito” y a los demás dirigentes obreros de inmorales, pues no intervinieron ante la empresa para evitar que los mineros bajaran al socavón sin condiciones mínimas de seguridad.







Con calma



Y entrados en el tema, el gobernador Miguel Riquelme se tomó con reservas el anuncio del Presidente. Dijo que aguardará a conocer los detalles técnicos del rescate para pronunciarse, pero de entrada advirtió que no se oye sencillo reabrir la excavación, permitir el ingreso de brigadistas y buscar entre toneladas de escombros.



Por lo pronto el Gobernador espera abordar el tema con López Obrador este fin de semana, precisamente durante el recorrido que el presidente hará desde Monclova, hasta la frontera, pasando obviamente por la Región Carbonífera.



Por cierto, hasta anoche no estaba en los planes la posibilidad de que AMLO se de la vuelta por las instalaciones de Pasta de Conchos.







AMLO llegará



por carretera



Sobre la tercera gira que como Presidente de México hará a Coahuila, la información fluye a cuentagotas, pero nos aseguran que la primera parada será Monclova, en terrenos del alcalde Alfredo Paredes, a donde el tabasqueño llegará por tierra desde el aeropuerto internacional de Monterrey, al cual, a su vez, volará desde la Ciudad de México.



Esto ocurrirá el viernes por la tarde y como de seguro se le hará de noche, está contemplado que duerma en Monclova. La duda de los encargados de la logística es si lo hará en hotel, o atenderá una que otra invitación para pasar cenar y descansar en casa de buenos amigos que tiene en la Región Centro.







Cuatro eventos



Sobre la gira, nos comentan que el viernes, en Monclova, AMLO se reunirá con beneficiarios de programas sociales. La cita es a las 18 horas en las instalaciones de Ciudad Deportiva. El sábado desayuna y se va temprano, también por tierra, a Sabinas, en donde también tiene programado hablar ante beneficiarios sociales. El encuentro será en plena calle, en la esquina de Miguel Ramos Arizpe y Mariano Abasolo.



El mismo sábado, pero a las 16:00 horas, viaja en camioneta hasta Ciudad Acuña para agotar la misma agenda que en los dos puntos anteriores. En aquella frontera la reunión será en la explanada de la Presidencia Municipal.





La tercera gira presidencial cierra el domingo por la mañana en Piedras Negras, en donde lo recibirá el alcalde Claudio Bres, para encabezar los festejos por el 5 de mayo, es decir, el 157 aniversario de la Batalla de Puebla. La cita es en la explanada de la Gran Plaza y Asta Monumental.







Reconocimiento



Anote que el Ayuntamiento de Saltillo, a cargo del alcalde Manolo Jiménez Salinas, prepara el reconocimiento para dos policías que esta misma semana protagonizaron hechos de valentía, a favor de los ciudadanos.



Se trata del agente del Grupo de Reacción Sureste que resultó herido de bala durante los hechos de violencia del sábado. El policía, nos comentan, se recupera satisfactoriamente en un hospital y una vez que lo den de alta los médicos, se le entregará un reconocimiento.



El otro caso es el de un integrante de la Policía Municipal que sin pensarlo, se lanzó al lago de la Ciudad Deportiva para rescatar a un joven que intentó suicidarse. Bien por ellos.







En el Día del Trabajo…



El que anduvo muy espléndido este Día del Trabajo fue el dirigente cetemista Tereso Medina Ramírez. Nos dicen que en el evento conmemorativo, en las instalaciones de la CTM, rifó entre los agremiados dos vehículos último modelo y al menos 50 electrodomésticos. Ahí mismo estuvieron el secretario de Trabajo, Román Alberto Cepeda González y el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez.



Antes, Medina participó en la ceremonia oficial por el Día del Trabajo, al frente de la cual estuvo el gobernador Miguel Riquelme.